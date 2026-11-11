Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh hơn 40km² đất từ Phú Thọ về Hà Nội

Chiều 11/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, việc xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Bộ Chính trị, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72 năm 2015 và Nghị quyết số 112/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Quốc hội

Về sự cần thiết, Chính phủ cho biết phương án điều chỉnh đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai địa phương.

Việc điều chỉnh địa giới nhằm bảo đảm công tác quản lý đối với Vườn quốc gia Ba Vì được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển lâu dài của vùng Thủ đô và cả nước.

Chuyển hơn 40km² đất từ Phú Thọ về Hà Nội

Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội quản lý. Trong đó, diện tích thuộc Vườn quốc gia Ba Vì là 25,29km², diện tích vùng đệm là 14,77km². Quy mô dân số tại khu vực điều chỉnh là 1.057 người.

Sau khi điều chỉnh, TP Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399,9km², quy mô dân số 8.808.582 người. Tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.306,64km², quy mô dân số 4.021.581 người.

Trong đó, có 21,71 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn. Phương án điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã liên quan thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp ngày 10/11/2026): điều chỉnh 13,38 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người (243 hộ, thuộc một phần xóm Mom và một phần xóm Bu Chằm) của xã Thịnh Minh về xã Ba Vì; điều chỉnh 26,68 km² diện tích tự nhiên (gồm 8,33 km² của xã Thịnh Minh, 7,42 km² của xã Lương Sơn và 10,93 km² của phường Kỳ Sơn, không có dân cư) về xã Yên Xuân quản lý.

Việc điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương. Trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp được giữ nguyên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản ổn định.

Về điều kiện điều chỉnh, Chính phủ cho biết phương án bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với yêu cầu phù hợp với quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Về tiêu chuẩn, theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diện tích tự nhiên của TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau điều chỉnh biến động không quá 20%. Do đó, hai địa phương không phải đánh giá lại tiêu chuẩn cấp tỉnh, thành phố.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên làm việc chiều 11/11 tại hội trường Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Về hồ sơ và trình tự, thủ tục, Chính phủ khẳng định đề án được xây dựng theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. UBND hai địa phương đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân, với tỷ lệ đồng thuận tại Hà Nội đạt 94,97%, tại Phú Thọ đạt 97,1%.

Đề án cũng đã được thông qua tại HĐND các cấp có liên quan trước khi trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Trên cơ sở đó, Chính phủ kính đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2027.

Đề nghị chính quyền Hà Nội và Phú Thọ khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi nghị quyết có hiệu lực

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu. Ảnh: Quốc hội

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đề án đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương; trình tự, thủ tục xây dựng bảo đảm quy định pháp luật. Việc lấy ý kiến cử tri và Hội đồng nhân dân tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp đều đạt tỷ lệ tán thành cao. Hồ sơ đề án đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ quan thẩm tra cũng đánh giá phương án điều chỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng yêu cầu phù hợp với quy hoạch, Bộ Chính trị đã đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan của Hà Nội và Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị chính quyền hai địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi nghị quyết có hiệu lực. Đồng thời, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ; đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và chính xác trước khi ban hành.