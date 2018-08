Gan lỗ chỗ như tổ ong chỉ vì “sát thủ” 3.000 đồng

Ngày nào cũng mua 3000đ tiền rượu về uống, bỗng một ngày ông Hải phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội, nôn ra máu tươi. Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phát hoảng khi gan của ông Hải đã bị tổn thương nặng, gan lỗ chỗ như tổ ong.

Bệnh nặng đến bác sĩ cũng phải giật mình

Hơn chục năm nay, ông Vũ Văn Hải ở Thanh Oai, Hà Nội ngày nào cũng ra quán mua 3000đ tiền rượu về uống. Cho đến năm 2015, ông cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, chướng bụng, vàng da, hơi đau tức hạ sườn phải thì ông mới đi khám. Bác sĩ chẩn đoán ông bị xơ gan cổ chướng và có dấu hiệu suy gan. Thế nhưng cứ điều trị đến khi giảm nhẹ các triệu chứng, ông lại uống rượu trở lại. Gia đình đã hết lời khuyên can nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy, cuối cùng cũng đành chịu

Đến một ngày, sau khi uống rượu xong, ông Hải bỗng thấy đau bụng dữ dội, quằn quại, nôn ra máu tươi. Gia đình vội đưa đi cấp cứu. Tại viện, các bác sĩ đã làm phẫu thuật cắt bệnh phẩm của bệnh nhân đi làm xét nghiệm mô bệnh phẩm. Trong khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ phải giật mình vì gan của ông Hải đã bị phá hủy lỗ chỗ, xơ hóa như tổ ong. Bác sĩ cho biết, gan của ông Hải không còn đảm nhiệm được chức năng đào thải của mình, bệnh nhân chỉ còn cách ghép gan mới có thể duy trì sự sống, nguy cơ tử vong là rất cao.

Rượu bia nhiều – Gan yếu, hại thân

Trò chuyện với PGS. TS Trịnh Thị Ngọc – Nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Hà Nội, chúng tôi mới có cái nhìn chân thực nhất về thực trạng bệnh gan ở nước ta. BS Ngọc cho biết những lá gan bị xơ, bị hủy hoại bởi rượu bia luôn khiến cô ám ảnh.

Theo chia sẻ của PGS: “Gan là cơ quan duy nhất trong cơ thể thực hiện chức năng thanh lọc và loại trừ các chất độc mà con người nạp vào cơ thể thông qua thức ăn và đồ uống hàng ngày. Khi rượu bia được dung nạp sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde (một chất cực độc với cơ thể), sau đó mới chuyển hóa thành acetat (không độc) và đào thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu uống một lượng rượu lớn trong thời gian ngắn thì gan sẽ không thể chuyển hóa hoàn toàn chất độc này khiến acetaldehyde tích tụ trong gan, tổn thương tế bào gan, gây ra các triệu chứng mệt mỏi, đau đầu, chán ăn, mất tập trung…

Khi tích tụ nhiều trong cơ thể, các chất độc này gây hoạt hóa quá trình miễn dịch tại gan, sản sinh ra các chất gây viêm Leukotriene, Interleukin, TNF-α, TGF-β,… làm hủy hoại tế bào gan, tăng men gan, suy giảm chức năng gan và hình thành các tế bào gan xấu: gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan.

Theo PGS. TS Trịnh Thị Ngọc chia sẻ: “Việc bảo vệ và phục hồi gan cần được thực hiện sớm, một cách khoa học, đi từ nguyên nhân và cơ chế. Đó là quá trình đường dài thông qua 3 tác động: ngăn chặn sự tấn công của các tác nhân độc hại như rượu bia, virus viêm gan B, C, chống viêm gan, ngăn ngừa hình thành các tế bào gan xấu như xơ gan, gan nhiễm mỡ…”

Một số các biện pháp bảo vệ sức khỏe người bệnh có thể áp dụng như:

- Đi khám và theo dõi sức khỏe định kì 3-6 tháng/lần.

- Duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

- Hạn chế sử dụng rượu bia, hóa chất, thực phẩm bẩn, độc hại.

- Tiêm phòng đầy đủ vaccin ngừa viêm gan B.

Hiện nay, việc sử dụng các dược liệu thiên nhiên để phục hồi và bảo vệ gan đang được khuyến khích ưu tiên sử dụng bởi tính hiệu quả và an toàn. Điển hình là dược liệu quý Ưng Bất Bạc đã được Mỹ & Đài Loan công nhận và cấp bằng sáng chế trên hiệu quả bảo vệ tế bào gan. Khoa học đã chứng minh dược liệu quý ngàn năm Ưng Bất Bạc chứa các flavonoid quý như Hesperidin và Diosmin. Các nghiên cứu tại Ai Cập và Thái Lan chứng minh Hesperidin giúp chống oxy hóa, chống tổn thương gan, viêm gan do các tác nhân độc hại trên mô hình COX1 và COX2, ngăn ngừa tạo thành collagene dẫn đến xơ gan, giảm tích tụ mỡ trong gan, ngăn ngừa gan nhiễm mỡ. Diosmin cũng làm giảm tổn thương gan do rượu, tăng cường chuyển hóa và đào thải ethanol, hạ men gan AST & ALT, tăng cường chức năng gan.

