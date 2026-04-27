Iran tuyên bố vô hiệu hóa nhiều bom xuyên phá ngầm hạng "khủng" của Mỹ

Hãng tin Tasnim dẫn lại thông cáo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết tại tỉnh Zanjan (miền Bắc nước này), các đơn vị chuyên trách rà phá bom mìn đã xử lý hơn 9.500 bom con, được cho là thả xuống trong các đợt không kích của Mỹ - Israel nhằm vào những khu vực nhạy cảm của Iran.

Số bom này bị nghi sử dụng trong chiến thuật "rải mìn từ trên không" bằng bom chùm, gây nguy hiểm lâu dài cho cả cơ sở hạ tầng lẫn đất nông nghiệp.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện và vô hiệu hóa hàng chục tên lửa chưa nổ. Cụ thể, 52 quả tên lửa đã bị phá hủy trong khi hơn 10 tên lửa khác được thu hồi và bàn giao cho các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xử lý.

Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei. Ảnh: Tasnim News Agency

Đáng chú ý, IRGC cho biết đã phát hiện ba quả bom xuyên phá hầm ngầm loại nặng, mỗi quả nặng gần 1 tấn, cùng một quả khác còn nguyên vẹn. Toàn bộ số bom này đã được xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra, một tên lửa hành trình tầm xa nặng khoảng 200 kg và một tên lửa hành trình khác cũng đã bị phát hiện và vô hiệu hóa sau khi bị đánh chặn trên không.

Thông tin từ phía Iran cho rằng các loại vũ khí này có nguồn gốc từ các tiêm kích hiện đại như F-15, F-16 và F-35 trong các chiến dịch tấn công trước đó. Tuy nhiên, các tuyên bố này hiện chưa được phía Mỹ hoặc Israel xác nhận.

Trong diễn biến liên quan, Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei cho rằng sự đoàn kết của người dân đã đẩy đối phương vào thế bế tắc, khiến các nỗ lực gây chia rẽ nội bộ không đạt kết quả.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức tư pháp, ông nhận định các đối thủ của Iran đã không đạt mục tiêu bằng chiến sự, sức ép hay đàm phán nên chuyển sang chiến lược kích động bất ổn xã hội, song vẫn thất bại.

Lãnh đạo tư pháp Iran cũng cho rằng trong cái gọi là "chiến tranh nhận thức", đối phương đã cố gắng xây dựng hình ảnh Iran bị cô lập và thiếu sự ủng hộ từ người dân.

Theo ông, chính những đánh giá sai lệch này đã dẫn đến các quyết định sai lầm trong các chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông Ejei nhấn mạnh rằng sự gắn kết giữa các tầng lớp xã hội là yếu tố then chốt giúp Iran vượt qua các thách thức.