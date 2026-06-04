Xung đột lan rộng trở lại tại Trung Đông

Hậu quả là gây hư hại nghiêm trọng cho tòa nhà và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Cơ quan Hàng không Dân dụng Kuwait cho biết sân bay đã tạm đóng cửa trước khi mở trở lại một phần vào cuối ngày. Theo AP, sân bay này chỉ vừa mở cửa trở lại vào ngày 1-6, sau khi đóng cửa do ảnh hưởng của xung đột.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng hai tên lửa nhằm vào Kuwait nhưng không đến được mục tiêu. Ngoài ra, nhiều UAV của Iran nhắm vào các lực lượng Mỹ đồn trú tại Kuwait đã bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Bahrain cũng cho biết đã bắn hạ 3 tên lửa và nhiều UAV do Iran phóng đi. Bahrain là nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln di chuyển qua biển Ả Rập trong khi tiếp tục hỗ trợ lệnh phong tỏa của Mỹ Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các vụ tấn công trên nhằm trả đũa vụ tấn công của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm. Bộ Ngoại giao Iran gọi đây là "hành động gây hấn", vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó một ngày, truyền thông Iran đưa tin các nhà đàm phán của nước này đã ngừng liên lạc với các nhà trung gian hòa giải sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Một quan chức khu vực giấu tên nói với hãng tin AP rằng Iran hoàn toàn không liên lạc gì trong ngày 2-6, sau khi tuyên bố lệnh ngừng bắn phải được thực thi ở Lebanon trước khi tiếp tục thương lượng. Trái lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Đài CNBC nhận định xung đột khu vực vẫn giằng co khi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa thể chuyển hóa lệnh ngừng bắn mong manh thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài.