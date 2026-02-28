Xe tăng Iran áp đảo, không quân Israel vượt trội: Bên nào sẽ nắm đòn quyết định trong cuộc đụng độ lịch sử?

Israel tấn công phủ đầu Iran

Cột khói bốc lên sau một vụ nổ vào ngày 28 tháng 2 năm 2026 tại Tehran, Iran. Ảnh của Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm nay cho biết, nước này đã "phát động cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để loại bỏ những mối đe dọa đối với quốc gia". Theo đó, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran của Iran, kèm theo những cột khói lớn.

Nguồn tin an ninh Israel cho biết cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2 là chiến dịch phối hợp giữa Tel Aviv và Washington. Nguồn tin còn nói rằng một trong những địa điểm bị nhắm mục tiêu là tòa nhà liên quan Tổng thống Iran. Tel Aviv dường như còn tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo của Tehran, nhằm ngăn đối phương tiến hành trả đũa.

Một quan chức Mỹ sau đó tiết lộ với Times of Israel rằng, các lực lượng nước này đã tham gia chiến dịch tấn công cùng quân đội Israel. Hai quan chức Mỹ mô tả với CNN rằng "đây không phải cuộc tập kích quy mô nhỏ".

Căng thẳng Iran - Israel, Mỹ - Iran đã sôi sục nhiều tuần qua. Tổng thống Donald Trump liên tục phát cảnh báo sẽ can thiệp quân sự vào Iran. Đáp trả, các quan chức Iran cảnh báo Washington không được “tính toán sai lầm”, đồng thời tuyên bố Israel cùng toàn bộ căn cứ và tàu chiến Mỹ sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu xảy ra tấn công.

Trong bối cảnh đó, việc so sánh sức mạnh quân sự của Iran - Israel - hai cường quốc Trung Đông trở nên đặc biệt quan trọng.

Nếu một cuộc chiến mở nổ ra, quân đội Iran hay Israel sẽ giành ưu thế? Ảnh Deccanchronicle

Iran - Israel: Ai mạnh hơn?

Xếp hạng và điểm số

Theo Global Firepower, Israel đứng thứ 15, còn Iran đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu năm 2025. Với mức điểm thấp hơn, Israel được đánh giá có ưu thế hơn về năng lực tổng thể.

Dân số và nguồn nhân lực

Iran vượt trội Israel về dân số và nguồn nhân lực. Ảnh Wikimedia Commons

Iran vượt trội Israel về dân số và nguồn nhân lực. Với khoảng 88,4 triệu dân so với 9,4 triệu của Israel, Iran có khoảng 49,5 triệu người trong độ tuổi sẵn sàng phục vụ quân đội, trong khi Israel có 3,95 triệu người.

Mỗi năm, Iran có thể huy động hơn 1,4 triệu tân binh, còn Israel có khoảng 132.000 người đến tuổi nhập ngũ. Về quân số đang phục vụ, Iran có khoảng 610.000 quân nhân tại ngũ, so với 170.000 của Israel. Tuy nhiên, Israel lại có lực lượng dự bị đông hơn, với 465.000 người so với 350.000 của Iran.

Ngân sách quốc phòng và nguồn lực tài chính

Israel duy trì ngân sách quốc phòng lớn hơn đáng kể, ở mức 30,5 tỷ USD — gấp đôi con số 15,45 tỷ USD của Iran. Điều này cho phép Israel đầu tư vào trang thiết bị công nghệ cao và hệ thống vũ khí tiên tiến.

Dự trữ ngoại hối của Israel đạt 204,6 tỷ USD, cao hơn mức 120,6 tỷ USD của Iran, cho thấy năng lực tài chính mạnh hơn để duy trì các chiến dịch quân sự kéo dài.

So sánh không quân

Không quân Israel được cho là vượt trội hơn Iran. (Ảnh: Wikimedia Commons )

Cả hai quốc gia đều sở hữu lực lượng không quân hiện đại, nhưng có sự khác biệt rõ rệt về năng lực.

Iran vận hành 551 máy bay, gồm 188 tiêm kích và 87 máy bay vận tải. Israel có 611 máy bay, trong đó có 240 tiêm kích và 13 máy bay vận tải.

Israel cũng vượt trội ở các vai trò chuyên biệt: nước này có 19 máy bay nhiệm vụ đặc biệt so với 10 của Iran, cùng 48 trực thăng tấn công so với 13 của Tehran.

Ngoài ra, các máy bay tấn công chuyên dụng của Israel mang lại lợi thế về độ chính xác và tính linh hoạt chiến thuật, tạo ưu thế chất lượng dù Iran có số lượng tổng thể lớn hơn ở một số hạng mục.

Lực lượng lục quân và pháo binh

Iran sở hữu 1.713 xe tăng và gần 66.000 phương tiện bọc thép, trong khi Israel có 1.300 xe tăng và 35.985 phương tiện bọc thép.

Iran có số lượng xe tăng áp đảo so với Israel. (Ảnh: Wikimedia Commons )

Về pháo phản lực, Iran có 1.517 bệ phóng tên lửa cơ động, vượt xa con số 183 của Israel, mang lại ưu thế lớn về hỏa lực pháo binh truyền thống. Tuy nhiên, Israel bù đắp bằng các hệ thống cơ động cao và vũ khí dẫn đường chính xác.

Năng lực hải quân

(Ảnh: Wikimedia Commons )

Iran vận hành hạm đội lớn hơn về số lượng, với 107 tàu các loại, trong khi hải quân Israel nhỏ hơn nhưng tập trung vào tàu tên lửa hiện đại và tàu ngầm có khả năng răn đe chiến lược.

Cả hai nước đều không sở hữu tàu sân bay. Iran có 25 tàu ngầm, còn Israel có 5 tàu ngầm. Dù thua kém về số lượng, công nghệ hải quân Israel được đánh giá cao về khả năng phòng thủ khu vực.

Yếu tố đóng vai trò quyết định

Dù Iran có lợi thế về nhân lực, xe tăng và pháo phản lực, Israel lại sở hữu ưu thế đáng kể về công nghệ, không quân và chi tiêu quốc phòng.

Trong bất kỳ kịch bản xung đột nào, yếu tố đồng minh sẽ đóng vai trò quyết định. Mỹ - quốc gia đứng số 1 trong bảng xếp hạng Sức mạnh quân sự toàn cầu - là đồng minh, đối tác thân cận của Israel.

Năng lực quân sự kết hợp giữa Mỹ và Israel vượt trội hơn nhiều so với Iran. Do đó, trong trường hợp đối đầu trực diện và có sự phối hợp Mỹ–Israel, lực lượng Iran sẽ phải đối mặt với thách thức cực lớn.