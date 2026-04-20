Iran tuyên bố không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Ông Ebrahim Azizi, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với BBC tại Tehran hôm Chủ nhật (19/4).

Trả lời câu hỏi, rằng Iran có nhượng lại quyền kiểm soát eo biển hay không, ông Ebrahim Azizi đáp: "Không bao giờ. Đó là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi. Iran sẽ quyết định quyền đi lại, bao gồm cả việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển".

Ông Ebrahim Azizi khẳng định nguyên tắc này đang được chính thức hóa thông qua luật pháp. "Chúng tôi đang trình dự luật lên quốc hội, dựa trên Điều 110 của hiến pháp, bao gồm các vấn đề về môi trường, an ninh hàng hải và an ninh quốc gia. Lực lượng vũ trang sẽ thực thi luật này", ông nói.

Ông Azizi cho rằng xung đột gần đây giữa Mỹ, Israel và Iran càng làm nổi bật vai trò then chốt của eo biển Hormuz như một "đòn bẩy chiến lược" của Iran. Tehran coi khả năng điều tiết giao thông hàng hải qua tuyến đường này là yếu tố cốt lõi để khôi phục năng lực răn đe và duy trì lợi thế lâu dài.

Cùng quan điểm, nhà nghiên cứu Mohammad Eslami cho biết ưu tiên hàng đầu của Iran sau xung đột là củng cố năng lực răn đe, trong đó eo biển Hormuz giữ vai trò trung tâm. "Tehran sẵn sàng thảo luận về lợi ích chung, nhưng quyền kiểm soát vẫn là yếu tố then chốt", ông lưu ý.

Nghị sĩ Azizi cũng bác bỏ các chỉ trích từ một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông phản bác phát biểu của cố vấn ngoại giao UAE Anwar Gargash, người từng gọi hành động của Iran là "hành vi cướp biển", cho rằng chính các nước vùng Vịnh mới là bên "đánh mất lợi ích khu vực".

Những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau một vụ việc trên Vịnh Oman. Theo đó, Iran cáo buộc lực lượng Mỹ tấn công một tàu hàng của nước này và vô hiệu hóa hệ thống định vị, gọi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tehran cho biết đã tiến hành phản ứng quân sự bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu Mỹ trong khu vực.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Bảy (18/4), Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp phong tỏa của Mỹ có thể dẫn đến những hạn chế đối với giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Ông Bagher Ghalibaf cho biết Iran đã có phản ứng cứng rắn trước một sự cố liên quan đến tàu rà phá thủy lôi của Mỹ, coi đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn. "Chúng tôi đối phó dứt khoát và buộc đối phương phải rút lui" ông nói, đồng thời tiết lộ đã trực tiếp cảnh báo phái đoàn Mỹ tại Islamabad về khả năng nổ súng nếu có thêm động thái leo thang.

Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nhấn mạnh mọi hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đang nằm dưới sự giám sát quân sự của Iran, đồng thời chỉ trích các quyết định gần đây của Washington là "thiếu hiểu biết".

Dù vậy, ông khẳng định Iran vẫn coi đàm phán là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, song "sẽ không có sự lùi bước nào trên mặt trận ngoại giao".