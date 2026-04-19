Chiến sự Iran ngày 19/4: Iran ra tối hậu thư với Mỹ ở eo biển Hormuz, Israel tiếp tục tấn công Lebanon

Binh sĩ Mỹ đang quan sát một tàu chở dầu, Mỹ đang phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Ảnh: CENTCOM

Hôm thứ Sáu, Tehran ban đầu tuyên bố tuyến đường thủy này hoàn toàn mở cửa cho các tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, dẫn đến giá dầu giảm trong bối cảnh hy vọng giảm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi tin tức này, ông cho biết lệnh phong tỏa các cảng của Iran “sẽ vẫn được duy trì đầy đủ” cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hành động này đã vi phạm các điều kiện ngừng bắn, khiến Tehran phải tái áp đặt các hạn chế đối với eo biển Hormuz.

Theo Axios, ít nhất 3 tàu đã bị tấn công khi cố gắng đi qua hành lang vận chuyển hàng hóa quan trọng này. Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Iran để phản đối các vụ tấn công nhằm vào hai tàu mang cờ Ấn Độ, và kêu gọi nước này tiếp tục cho phép tàu của New Delhi đi qua.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông, Mỹ đã đưa ra một số yêu cầu đối với Iran, bao gồm việc nước này giao nộp kho dự trữ uranium làm giàu. Trong khi ông Trump tuyên bố rằng Tehran đã "đồng ý với mọi thứ", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhắc lại rằng Cộng hòa Hồi giáo sẽ không từ bỏ kho dự trữ này, mà ông mô tả là "thiêng liêng như đất Iran".

Iran đủ vũ khí

Theo tờ New York Times, trích dẫn các ước tính của tình báo và quân đội Mỹ, Iran vẫn giữ lại khoảng 40% kho vũ khí máy bay không người lái từ thời trước chiến tranh – đủ để đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Báo cáo cũng cho biết Iran đã khôi phục kho vũ khí phóng tên lửa của mình lên khoảng 60% so với mức trước chiến tranh.

Tàu khu trục Mỹ tham gia phong tỏa Iran

CENTCOM đã công bố một bức ảnh về một tàu khu trục Mỹ tham gia vào cuộc phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran. "Việc phong tỏa đã hoàn toàn làm gián đoạn hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển" - tuyên bố cho biết.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon

Đài truyền hình nhà nước Lebanon NNA đưa tin, lực lượng Israel đã tiến hành nã pháo và ném bom quy mô lớn vào ít nhất 4 khu định cư ở miền nam Lebanon, những khu vực mà Iran yêu cầu phải nằm trong thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ.

Tổng thống Brazil lên án phương Tây, Mỹ và Israel

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên án mạnh mẽ sự can thiệp của phương Tây vào Iraq, Libya, cũng như các cuộc chiến tranh của Israel chống lại Gaza và Lebanon, cho rằng chúng được phát động dưới những lý do sai trái.

“Cuộc xâm lược Iraq là một lời nói dối. Vũ khí hóa học mà ông Saddam Hussein được cho là sở hữu ở đâu? Chúng chưa bao giờ được tìm thấy”, ông nói trong bài phát biểu.

“Và giờ đây, việc Israel ném bom Lebanon - với lý do gì? Và giờ đây, việc Mỹ xâm lược Iran - với lý do gì?”.

Chiến tranh có thể bùng nổ trở lại

Nếu không có "bước đột phá" nào trong các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ trong thời gian tới, "chiến tranh có thể bùng nổ trở lại trong những ngày tới", hãng tin Axios đưa tin, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ.

Hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn căng thẳng đạt được giữa hai bên tuần trước dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Tư.

Iran đe dọa kiện Mỹ và Israel

Hãng thông tấn IRNA đưa tin, dẫn lời Thống đốc tỉnh Isfahan, Mehdi Jamali Nejad, rằng Iran sẽ kiện về những thiệt hại do Mỹ và Israel gây ra đối với một số di tích và công trình lịch sử ở Cộng hòa Hồi giáo.

Theo nguồn tin, ông cho biết: "Các chuyên gia đã dành vài ngày ở Isfahan, và chúng tôi đã tổng hợp và gửi các tài liệu cần thiết" cho các tổ chức quốc tế.

Iran ra tối hậu thư: Tàu thuyền các nước khác không thể đi qua eo biển Hormuz nếu tàu Iran không thể đi qua

Trong một tuyên bố video, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết Tehran sẽ không cho phép các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu hàng hóa của Iran không thể đi qua.

Ông nói: “Eo biển Hormuz nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

“Người Mỹ đã tuyên bố phong tỏa trong nhiều ngày, đây là một quyết định ngu ngốc và thiển cận. Không thể nào các nước khác có thể đi qua eo biển Hormuz mà chúng ta lại không thể”.

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi "đưa đảo Kharg vào tầm ngắm"

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn Lindsey Graham đã kêu gọi Washington kiểm soát eo biển Hormuz, tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và "đưa đảo Kharg vào tầm ngắm".

“Mỹ và các nước khác phải chứng minh khả năng kiểm soát eo biển mà không có sự can thiệp của Iran” - ông viết trên X. “Tôi kêu gọi Tổng thống Trump tiếp tục lệnh phong tỏa, một biện pháp đã được thực hiện một cách xuất sắc và gây áp lực tối đa".

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo trong một tuyên bố ngày 18/4 được đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trích dẫn, rằng sẽ không có tàu thuyền nào được phép đi qua eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu nào cố gắng tiếp cận eo biển này sẽ bị nhắm mục tiêu.

"Do vi phạm các điều kiện ngừng bắn, kẻ thù Mỹ đã không dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu và cảng của Iran; do đó, kể từ chiều nay, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi lệnh phong tỏa này được dỡ bỏ", thông báo cho biết.

Iran: uranium làm giàu không được chuyển sang Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói với hãng tin AP bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tehran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán với Washington do những yêu cầu "quá đáng" của nước này , trong đó vấn đề uranium là điểm mấu chốt.

“Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu được làm giàu nào được vận chuyển đến Mỹ” - Khatibzadeh nói. “Điều này là không thể chấp nhận được và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng mặc dù chúng tôi sẵn sàng giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào, nhưng chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều không thể thực hiện được”.

Ông Trump tuyên bố rằng Washington sẽ nhận được "toàn bộ bụi hạt nhân" miễn phí.

Eo biển Hormuz hoàn toàn do Iran kiểm soát, cơ bản đã bị đóng cửa

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Hải quân Mỹ đang chuẩn bị lên tàu và bắt giữ các tàu thương mại bị cho là có liên hệ với Iran trong những ngày tới, như một phần trong lệnh phong tỏa hải quân của ông Trump đối với Cộng hòa Hồi giáo.

Theo tờ báo, động thái này cũng có thể nhắm vào các tàu được gọi là "hạm đội đen" ở các khu vực khác trên thế giới. Mỹ và các đồng minh NATO đã áp dụng nhãn hiệu này cho các tàu được bảo hiểm bởi các cơ quan không do phương Tây thống trị.

Theo Fox News, dẫn lời một quan chức tình báo khu vực, eo biển Hormuz “hiện đang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và về cơ bản đã bị đóng cửa” . Theo nguồn tin từ quan chức này, "Nhiều tàu đã buộc phải quay đầu từ sáng nay khi cố gắng đi qua eo biển."