Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Mr Pips

Hai bị can ra đầu thú

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Không tố giác tội phạm” và “Trốn thuế”.

Theo Quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, căn cứ các Điều 41, 174, 240 và 245 Bộ luật Tố tụng hình sự; căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố ngày 12/2/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội xét thấy, trong giai đoạn truy tố, ngày 4/3/2026, các bị can đang bị truy nã gồm Trần Quốc Huy và Phan Thị Hoa đã đến Cơ quan điều tra đầu thú. Viện Kiểm sát cho rằng, việc Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị rút hồ sơ để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 là có căn cứ.

Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ vụ án theo Quyết định khởi tố ngày 30/10/2024 để tiến hành nhập với vụ án theo Quyết định phục hồi điều tra ngày 4/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án được khách quan, toàn diện và đầy đủ; thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng vụ án, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 71 người khác bị truy tố về một trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bị can Phó Đức Nam khoe nhiều tiền, xe sang trên mạng xã hội.

Thu giữ nhiều tài sản

Theo kết luận điều tra, sau khi bàn bạc, thống nhất với đối tượng Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ), năm 2018, bị can Phó Đức Nam về nước tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Nam thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho cấp dưới phụ trách marketing.

Từ năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức để hai người này mở rộng hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Điều tra xác định, toàn vụ án Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số tiền 1.301 tỷ đồng.

Lê Khắc Ngọ, mở rộng và quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo và thực hiện thành công 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Shark Bình bị cáo buộc “rửa tiền” cho nhóm Phó Đức Nam thông qua Công ty Ngân Lượng.

Để che giấu nguồn tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã chỉ đạo bạn gái Nguyễn Thanh Tâm liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố Nam) và bà Lê Thị Liễu (mẹ Nam) tìm một số cá nhân sử dụng pháp nhân doanh nghiệp và người thân, quen đứng tên mua, quản lý nhiều bất động sản tại TP HCM, Hà Nội và một số địa phương.

Quá trình điều tra, cảnh sát kê biên, thu giữ hàng trăm bất động sản, hàng trăm lượng vàng, sổ tiết kiệm và nhiều xe sang, đồng hồ xa xỉ.