Phòng khám dùng “độc chiêu” bơm sữa đậu nành vào niệu đạo lừa bệnh nhân từng bị tước giấy phép hoạt động

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm khiến bệnh nhân lo lắng. Điển hình như việc, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng.

Hay việc, các đối tượng bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, đối tượng dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang cho bệnh nhân.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao.

Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Để thu hút bệnh nhân, phòng khám đa khoa Y học Nghệ An chi tiền tỷ để chạy quảng cáo. Ảnh: CANA

Trong phòng khám, thường được bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp. Toàn bộ những hành vi này xảy ra tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Ngày 23/7, trao đổi với phóng viên Dân Việt, một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, liên quan đến quá trình hoạt động của Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, đơn vị đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt các vi phạm.

Thậm chí, vào tháng 1/2025, Sở Y tế Nghệ An cũng đã xử phạt, tước giấy phép hoạt động 2 tháng đối với phòng khám này.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”. Ảnh: CANA

Được biết, tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Sau quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh phá án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. 10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (SN 1983, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Phạm Thị Lộc Thịnh (SN 1983, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Tất Tín (SN 1979, trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ); Hà Thị Bình (SN 1956, trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa); Đặng Hoàng Hiếu (SN 1983, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Khai (SN 1991, trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh); Nguyễn Thanh Mai (SN 1957, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An); Bùi Thị Sinh (SN 1993, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Trinh (SN 1995, trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Nguyễn Tình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 23/07/2026 16:51 PM (GMT+7)