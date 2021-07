WHO khuyến nghị dùng thuốc trị viêm khớp Actemra, Kevzara để điều trị COVID-19

Thứ Tư, ngày 07/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

WHO khuyến nghị sử dụng thuốc trị viêm khớp Actemra của hãng Roche và Kevzara của hãng Sanofi cùng với thuốc corticosteroid cho bệnh nhân COVID-19.

Hãng Reuters đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 6-7 đã khuyến nghị sử dụng thuốc trị viêm khớp Actemra của hãng Roche và Kevzara của hãng Sanofi cùng với thuốc corticosteroid cho bệnh nhân COVID-19, sau khi dữ liệu từ khoảng 11.000 bệnh nhân cho thấy các loại thuốc này giúp giảm nguy cơ tử vong.

Sau quá trình đánh giá các liệu pháp, một nhóm nghiên cứu của WHO kết luận rằng việc điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch bằng chất đối kháng interleukin-6, vốn có tác dụng giúp giảm tình trạng viêm, giúp "giảm nguy cơ tử vong và nhu cầu thở máy".

WHO khuyến nghị dùng thuốc trị viêm khớp Actemra, Kevzara để điều trị COVID-19. Ảnh: REUTERS

Theo phân tích của WHO, nguy cơ tử vong trong vòng 28 ngày đối với những bệnh nhân dùng một trong các loại thuốc viêm khớp có thành phần corticosteroid như dexamethasone là 21%, so với 25% nguy cơ giả định ở những người được chăm sóc tiêu chuẩn. WHO cho biết trong 100 bệnh nhân như vậy sẽ có bốn người sống sót.

Hơn nữa, nguy cơ dẫn đến việc phải thở máy hoặc tử vong là 26% đối với những người dùng thuốc và corticosteroid, so với 33% nguy cơ giả định ở những người được chăm sóc tiêu chuẩn. Theo WHO, trong 100 bệnh nhân như vậy sẽ có bảy người sống sót mà không cần thở máy.

"Chúng tôi đã cập nhật hướng dẫn điều trị chăm sóc lâm sàng của mình để phản ánh tiến triển mới nhất này" – bà Janet Diaz, quan chức của Tổ chức Cấp cứu Y tế WHO, cho biết.

Phân tích trên được đưa ra sau quá trình theo dõi đối với 10.930 bệnh nhân, trong đó 6.449 người được dùng một trong các loại thuốc trị viêm khớp và 4.481 người được chăm sóc tiêu chuẩn hoặc dùng giả dược.

Phân tích do ĐH King's College London, ĐH Bristol, ĐH College London và quỹ Guy's and St Thomas 'NHS Foundation Trust thuộc Cơ quan Y tế quốc gia Anh thực hiện và được xuất bản trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 6-7.

Tuần trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thuốc Actemra trong việc điều trị COVID-19. Doanh số bán hàng của loại thuốc này đã tăng khoảng một phần ba lên mức 3 tỉ USD vào năm 2020.

Theo báo cáo của Sanofi, doanh số bán thuốc Kevzara đã tăng 30% vào năm 2020.

Theo Reuters, WHO cũng kêu gọi phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường khả năng tiếp cận các loại thuốc như vậy ở các nước có thu nhập thấp nhất, vốn hiện phải đối mặt tình trạng lây nhiễm COVID-19 và các biến thể virus đang gia tăng, cũng như tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine.

“Đó là những nước cần được tiếp cận các loại thuốc này” – bà Diaz nói.

