WHO châu Âu nói về tình hình Covid-19 ở Trung Quốc

Hành khách từ Thượng Hải xếp hàng để xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay tới thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 8/1. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết không có mối đe dọa nào nếu dựa trên thông tin mà WHO nhận được từ tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Kluge nhấn mạnh, WHO cần thêm thông tin chi tiết và thường xuyên hơn từ Bắc Kinh để theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh.

"Chúng ta không nên tự mãn và chủ quan", ông Kluge nói thêm.

Một số quốc gia đã áp đặt các biện pháp hạn chế người tới từ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp phòng ngừa Covid-19. Úc và Canada đã yêu cầu người tới từ Trung Quốc phải xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay.

Các quốc gia khác gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Âu đã công bố các biện pháp cứng rắn hơn với người tới từ Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại các biến thể mới có thể xuất hiện.

"Chúng tôi thừa nhận, một số nước đã và đang thực hiện một số biện pháp hạn chế với người tới từ Trung Quốc dựa trên nguyên tắc phòng ngừa", Giám đốc WHO khu vực châu Âu nói.

"Việc các nước này thực hiện biện pháp phòng ngừa để bảo vệ người dân trong khi chờ đợi thông tin về tình hình dịch bệnh là có thể hiểu được. Bất kỳ biện pháp nào cũng phải bắt nguồn từ cơ sở khoa học và sự công bằng", ông Kluge nói thêm.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa các quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế với người tới từ Trung Quốc. Ngày 10/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc và Nhật Bản đã đình chỉ việc cấp thị thực mới cho người Hàn Quốc và Nhật Bản muốn tới Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc cho biết, việc dừng cấp thị thực này sẽ tiếp tục tới chừng nào Seoul bỏ các biện pháp cấm nhập cảnh với người tới từ Trung Quốc mà Bắc Kinh cho là động thái "phân biệt đối xử".

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/who-chau-au-noi-ve-tinh-hinh-covid-19-o-trung-quoc-c14a20992.htmlNguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/who-chau-au-noi-ve-tinh-hinh-covid-19-o-trung-quoc-c14a20992.html