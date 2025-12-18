Sau tấm huy chương Bạc, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng tổng cộng 1,5 tỷ đồng

Ảnh: Anh Thắng

Để ghi nhận những nỗ lực của ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam, Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng 400 triệu đồng cho đội sau khi giành huy chương Bạc tại SEA Games 33.

Đây là sự động viên kịp thời dành cho những nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đã cống hiến 120 phút kiên cường, quả cảm và không bao giờ đánh mất sự tập trung.

Hơn nữa, tất cả đều nhìn thấy sự bất công mà những nữ tuyển thủ phải chịu đựng. Nếu bàn thắng phút 29 được nhận, họ chắc chắn sẽ hưng phấn và tạo nên thế trận dễ dàng hơn. Huỳnh Như chia sẻ: “Chúng tôi không may mắn. Nếu có bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên thì mọi thứ đã rất khác".

Cô cũng không quên cảm ơn khán giả từ quê nhà đến Thái Lan và cộng đồng người Việt tại Thái Lan đã đồng hành cùng đội tuyển, "Đáng tiếc là đội không đạt được kết quả như người hâm mộ mong đợi. Phía trước bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều giải đấu. Tôi mong CĐV tiếp tục ủng hộ ĐT nữ Việt Nam”, Huỳnh Như chia sẻ.

Như vậy, ĐT nữ Việt Nam đã nhận tổng cộng 1,5 tỷ đồng tiền thưởng. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung được thưởng 600 triệu đồng sau khi vượt qua vòng bảng và 500 triệu đồng khi giành quyền vào chung kết.