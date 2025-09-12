Tiêm kích F-35 phóng tên lửa hàng trăm nghìn USD để chặn UAV trên không phận Ba Lan

Đêm ngày 9, rạng sáng 10/9, Nga đã tiến hành cuộc tấn công kết hợp với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine. Vào thời điểm diễn ra cuộc tấn công, Ba Lan cùng các đồng minh thuộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã điều máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận.

Các báo cáo cho biết, ít nhất 19 vật thể bay, nghi là UAV, đã xâm nhập vào biên giới Ba Lan, 3 - 4 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngay sau đó ca ngợi hoạt động bảo vệ thành công lãnh thổ NATO, đồng thời công bố chi tiết lực lượng tham gia bao gồm: F-16 của Ba Lan, F-35 của Hà Lan, máy bay cảnh báo AWACS của Ý, máy bay tiếp dầu đa năng của NATO và hệ thống Patriot của Đức.

Theo một bài đăng mới nhất từ tờ Bild, phi công lái tiêm kích F-35 đã sử dụng tên lửa AIM-9 Sidewinder trị giá khoảng 500.000 USD để bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ba Lan.

Giới phân tích quân sự nhận định, việc huy động khí tài tối tân để đối phó với UAV giá rẻ chỉ vài nghìn euro là hành động "thiếu hiệu quả".

Tờ Bild dẫn lời một quan chức cấp cao của NATO cho biết, về lâu dài việc triển khai tiêm kích F-35 để đối phó máy bay không người lái là không hợp lý về mặt quân sự. Liên minh đang cân nhắc nhiều giải pháp thay thế nhằm ứng phó hiệu quả hơn. Bao gồm triển khai thêm các phương tiện phòng không như máy bay chiến đấu, hệ thống Patriot và IRIS-T, cùng các lực lượng bộ binh.