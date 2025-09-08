Vụ UAV đánh trúng trụ sở chính phủ Ukraine: Quân đội Nga lên tiếng

Tên lửa bị bắn hạ trong vụ tập kích hôm 7/9 ở Kiev (ảnh: Reuters)

Nga: Không nhắm vào tòa nhà chính phủ Ukraine

Hôm 7/9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở lắp ráp máy bay không người lái, cơ sở công nghiệp – quân sự và một căn cứ hậu cần ở Kiev.

“Cuộc tấn công quy mô lớn được thực hiện, nhằm vào cơ sở sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kho chứa máy bay không người lái, cũng như các căn cứ không quân ở miền trung, miền nam và miền đông Ukraine. Công ty công nghiệp Kyiv-67 ở ngoại ô phía tây Kiev và căn cứ hậu cần STS-GRUPP cũng bị nhắm mục tiêu”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

“Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Về thông tin cho rằng UAV Nga đánh trúng tòa nhà chính phủ Ukraine ở quận Pecherskyi (Kiev), Bộ Quốc phòng Nga lưu ý: “Không có mục tiêu nào khác bị nhắm đến trong phạm vi tấn công ở Kiev”.

Trong thông báo hôm 7/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã bắn hạ/đánh chặn 3 quả bom dẫn đường, 3 tên lửa HIMARS và 210 UAV phóng từ phía Ukraine. Các đơn vị Nga tác chiến ở tỉnh Dnipropetrovsk (miền trung Ukraine) cũng kiểm soát thêm làng Khoroshe

Ukraine: Thiệt hại ở nhiều khu vực khi Nga phóng hơn 800 UAV, tên lửa

Hôm 7/9, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc quân đội Nga cố ý nhắm mục tiêu vào tòa nhà chính phủ Ukraine. Ông cũng kêu gọi phương Tây tăng cường các lệnh trừng phạt Moscow.

Hỏa hoạn ở tòa nhà chính phủ Ukraine (ảnh: Sky News)

“Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ có biện pháp trừng phạt nếu Nga từ chối đàm phán. Chúng ta phải thực hiện mọi thỏa thuận được thống nhất ở Paris”, ông Zelensky nói, đề cập tới cuộc gặp tuần trước với các nhà lãnh đạo châu Âu và cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump từ Paris (thủ đô Pháp).

Không quân Ukraine hôm 7/9 cho hay, quân đội Nga phóng 810 UAV và 13 tên lửa vào nhiều khu vực, trong số đó có 747 UAV và 4 tên lửa bị bắn hạ.

9 tên lửa và 54 UAV lọt lưới phòng không đã đánh trúng nhiều mục tiêu ở 33 địa điểm. Đây được cho là vụ tập kích với quy mô lớn nhất mà quân đội Nga tiến hành kể từ đầu cuộc xung đột.

Bình luận trên Telegram, Thủ tướng Ukraine – bà Yulia Svyrydenko – cho biết, UAV đánh trúng tòa nhà chính phủ làm “hư hại phần mái và các tầng trên cùng”.

“Lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy. Tôi cảm ơn nỗ lực của họ”, bà Svyrydenko viết, lưu ý rằng kết cấu tòa nhà sẽ sớm được khôi phục.

Bộ Tư lệnh Tác chiến Ba Lan cho biết, cuộc tập kích đêm 6/9 – rạng sáng 7/9 khiến một số chiến đấu cơ của NATO phải xuất kích để bảo đảm an toàn không phận.