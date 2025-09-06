Châu Âu có thể triển khai hơn 10.000 quân đến Ukraine?

Theo một kế hoạch mà nguồn tin ngoại giao của tờ Wall Street Journal tiết lộ, các nhà lãnh đạo quân sự châu Âu đã vạch ra một kế hoạch chi tiết về việc triển khai hơn 10.000 quân nhân đến Ukraine hậu xung đột.

Thông tin được TASS và RBC-Ukraine cùng trích dẫn cho biết thêm rằng theo kế hoạch, lực lượng bộ binh gửi đến Ukraine sẽ được chia thành hai nhóm.

Một nhóm sẽ huấn luyện và hỗ trợ quân nhân Ukraine; trong khi nhóm còn lại, một "lực lượng răn đe" riêng biệt, sẽ tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga trong tương lai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo sau cuộc họp của Liên minh Thiện chí tại Paris hôm 4-9 - Ảnh: RFI

Nhà ngoại giao này cho biết thêm rằng các cuộc tuần tra trên không trong không phận Ukraine sẽ được thực hiện bởi các đơn vị không quân NATO đóng quân bên ngoài đất nước.

Kế hoạch này được thiết kế với sự tham gia của các tướng lĩnh Mỹ, nguồn tin lưu ý thêm.

Nguồn tin này cũng cho hay các quốc gia châu Âu đang chờ đợi quyết định từ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mức độ hỗ trợ từ Mỹ cho kế hoạch trên.

Ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu sau cuộc họp của Liên minh Thiện chí tại Paris hôm 4-9.

Đại diện các nước EU đề xuất cử đại diện đến Washington trong vòng 48 giờ để thành lập một nhóm công tác chung. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Mỹ có đồng ý hay không.

Trong khi đó, Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ kế hoạch triển khai quân đội NATO nào đến Ukraine.

Hôm 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng binh lính nước ngoài sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng Nga hoặc sẽ chẳng có tác dụng gì nếu một thỏa thuận hòa bình thực sự được đạt được.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là một trong những nguyên nhân gây ra xung đột, đồng thời lưu ý rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine.

Còn NBC News đưa tin vào cùng ngày rằng những người ủng hộ Kiev ở châu Âu muốn quân đội từ các nước không thuộc NATO như Bangladesh hoặc Ả Rập Saudi được gửi đến "vùng đệm" giữa Nga và Ukraine do Mỹ giám sát trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình.