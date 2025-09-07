Slovakia tuyên bố dứt khoát về việc gửi quân tới Ukraine

Slovakia sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine trong khuôn khổ các cam kết đảm bảo an ninh, nhưng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ hậu cần, chẳng hạn như cho phép sử dụng cơ sở hạ tầng giao thông của mình để hỗ trợ Ukraine và các lực lượng châu Âu.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Slovakia Robert Fico đưa ra hôm 6/9 trong chương trình "Đối thoại Thứ Bảy", phát sóng trên kênh YouTube STVR.

"Slovakia sẽ không triển khai bất kỳ nhân viên quân sự nào trên lãnh thổ Ukraine", ông Fico khẳng định.

Quan điểm này được củng cố bởi một cuộc họp hồi tháng 3 tại Dinh Tổng thống ở Bratislava, nơi cả liên minh cầm quyền và các đảng đối lập đều đồng ý rằng Slovakia sẽ không tham gia "liên minh tự nguyện" để gửi quân tới Ukraine trong một sứ mệnh hòa bình tiềm năng.

Mặc dù từ chối triển khai quân đội, Slovakia bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ hậu cần. Các nước phương Tây sẽ cần tiếp cận cơ sở hạ tầng giao thông của Slovakia nếu các thỏa thuận về đảm bảo an ninh cho Ukraine cuối cùng được ký kết, ông Fico nói hôm 6/9.

Và khi đó, sự hỗ trợ của Bratislava trong vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev có nghĩa là cho phép chuyển quân từ các quốc gia khác qua lãnh thổ Slovakia, ông giải thích.

Đây được xem là đóng góp của Slovakia trong bối cảnh các cuộc thảo luận quốc tế về đảm bảo an ninh cho Ukraine, đặc biệt sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 4/9 về việc 26 quốc gia sẵn sàng gửi quân hoặc hỗ trợ sứ mệnh ở Ukraine.

Sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky – trong cuộc gặp với Thủ tướng Robert Fico hôm 5/9 tại thành phố Uzhhorod (miền Tây Ukraine) – đã đề xuất Slovakia tham gia hệ thống đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Ông Fico trả lời rằng Slovakia là một quốc gia nhỏ và không thể đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, Slovakia ủng hộ tất cả các sáng kiến dẫn đến ngừng bắn và hòa bình.

Trong nội bộ Slovakia, mặc dù có sự đồng thuận về việc không gửi quân, liên minh cầm quyền do ông Fico dẫn dắt và các đảng đối lập lại bất đồng về việc hỗ trợ tài chính thêm cho Ukraine.

Liên minh cầm quyền phản đối việc đóng góp tài chính bổ sung, trong khi một số đảng đối lập cho rằng Slovakia nên có vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Slovakia hôm 6/9, ông Fico một lần nữa loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO nhưng nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với việc Ukraine gia nhập EU.

Theo quan điểm của ông, đây là một chặng đường dài đối với đất nước nhưng việc Kiev gia nhập EU cũng có lợi cho chính EU. "Ukraine phải đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết để trở thành thành viên EU", ông Fico nhấn mạnh. "Quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian".

Thủ tướng Slovakia còn nhắc lại rằng quan hệ với Nga cần được bình thường hóa. Ông cho biết, sau khi cuộc chiến kết thúc, hợp tác quốc tế với Nga nên được khởi động lại càng sớm càng tốt.