Trụ sở Chính phủ Ukraine trúng đòn tấn công của máy bay không người lái Nga

Đài RT ngày 7-9 đưa tin chính quyền TP Kiev xác nhận trụ sở Chính phủ Ukraine đã hư hại nghiêm trọng sau khi hứng chịu đòn tấn công từ máy bay không người lái Nga.

Tòa nhà trụ sở Chính phủ Ukraine bốc cháy sau khi máy bay không người lái Nga không kích trực diện. Ảnh: Telegram

Đây là lần đầu tiên trụ sở Chính phủ Ukraine hứng chịu thiệt hại trực tiếp kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Thị trưởng TP Kiev Vitaly Klitschko cho biết vụ không kích khiến phần mái cùng tầng trên tòa nhà bốc cháy dữ dội.

Hình ảnh do Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhà chức trách địa phương phải dùng trực thăng để dập lửa, nhiều căn phòng bên trong tòa nhà bị phá hủy nặng nề.

Văn phòng Thủ tướng Ukraine cách điểm trúng đạn không xa, đồng thời khu vực bị máy bay không người lái Nga khóa mục tiêu còn có một số cơ sở kỹ thuật quan trọng.

Ngoài thủ đô Kiev, giới chức Ukraine cho hay nhiều TP khác gồm Odessa, Krivoy Rog, Dnepr, Kremenchug, cũng nằm trong tầm ngắm của máy bay không người lái Nga.

Theo không quân Ukraine, Nga phóng tổng cộng 805 drone và 13 tên lửa trong đợt tấn công này.

Moscow nhiều lần khẳng định họ chỉ tấn công cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng quân sự Ukraine nhằm đáp trả các cuộc tấn công lãnh thổ Nga.

Trong cuộc tấn công đêm 6-9 của Nga vào Ukraine, Ba Lan đã kích hoạt các chiến đấu cơ của mình lẫn đồng minh để đảm bảo an toàn cho không phận mình - tờ Telegraph dẫn lời bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ba Lan.