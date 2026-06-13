Vì sao Mỹ hủy chiến dịch thu giữ uranium của Iran vào phút chót?

Quân đội Mỹ đang hiện diện tại vùng Vịnh. Ảnh: CENTCOM

Hãng tin CNN và CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ nắm được vấn đề cho hay, một tướng cấp cao của Mỹ đã thực hiện một chuyến đi bí mật, khẩn cấp tới trụ sở Bộ Tư lệnh trung tâm tại Florida vào cuối tháng trước để nghe báo cáo trực tiếp về kế hoạch đưa bộ binh vào Iran nhằm thu giữ uranium đã được làm giàu ở mức cao của nước này.

Uranium được làm giàu cao là thành phần quan trọng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Truyền thông Israel đưa tin, các kho chứa uranium của Iran được phân bố rải rác tại nhiều địa điểm, chủ yếu là các khu phức hợp Isfahan, Natanz, Fordow và được chôn sâu bên trong các đường hầm.

Các cuộc họp khẩn cấp và nhạy cảm đến mức tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phải vội vã rời cuộc họp của các quan chức NATO cấp cao ở Brussels, Bỉ để trở về Tampa, Florida và ngày 19/5.

Các nguồn tin cho hay, mức độ khẩn trương và cấp bách của các cuộc họp cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump đã tiến rất gần đến việc bật đèn xanh cho chiến dịch tấn công trên bộ đầy rủi ro.

Sau đó, tướng Caine đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump về các lựa chọn cho một chiến dịch như vậy. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Mỹ đã quyết định tạm dừng kế hoạch sau khi được cảnh báo điều đó có thể dẫn tới sự trả đũa dữ dội từ phía Iran và đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.

Các nguồn tin cũng cho biết, ông Trump đã tỏ ra lo ngại về khả năng Mỹ sẽ phải hứng chịu thương vong lớn. Kế hoạch trên được nêu ra trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục tuyên bố Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz và kết thúc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận hồi tháng trước về việc đưa bộ binh vào Iran cho thấy Mỹ đã tiến rất gần đến việc leo thang xung đột quy mô lớn. Một nguồn tin nắm rõ tình hình hé lộ, chiến dịch quân sự như vậy có rất nhiều rủi ro và không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Trump không bật đèn xanh cho quân đội.