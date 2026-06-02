Vì sao “đại bàng” F-15 chưa bao giờ cất cánh từ tàu sân bay Mỹ?

Kể từ khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào đầu những năm 1970, tiêm kích F-15 Eagle luôn là một trong những trụ cột trong kế hoạch tác chiến của Không quân Mỹ, ngay cả khi những dòng tiêm kích thế hệ mới như F-35 Lightning II lần lượt được đưa vào biên chế. Sau hơn nửa thế kỷ phục vụ, nhiều ý kiến cho rằng F-15 đáng lẽ đã được đưa vào diện nghỉ hưu. Tuy nhiên, do có tầm quan trọng đặc biệt, dòng máy bay này nhiều khả năng sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất đến những năm 2040.

Tiêm kích F-15 Eagle. Ảnh: Không quân Mỹ

Điều này đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: nếu F-15 là một thiết kế thành công của Không quân Mỹ, vì sao Hải quân Mỹ lại không lựa chọn nó để vận hành trên tàu sân bay?

Trên thực tế, ý tưởng về một phiên bản hải quân hóa mang tên F-15N Sea Eagle từng được cân nhắc. Nhưng cuối cùng Hải quân Mỹ đã lựa chọn một mẫu tiêm kích khác phát triển trong thập niên 1970, đó là F-14 Tomcat, dòng máy bay sau này trở thành xương sống của lực lượng không quân hải quân trước khi chính thức nghỉ hưu vào năm 2006.

Thoạt nhìn, quyết định chọn tiêm kích F-14 thay vì F-15 có vẻ khó hiểu, đặc biệt khi F-15 được đánh giá là máy bay có chi phí thấp hơn đáng kể so với thiết kế do Grumman phát triển. Tuy nhiên, việc điều chỉnh F-15 để phù hợp với hoạt động trên tàu sân bay không đơn giản. Những thay đổi cần thiết đối với khung thân sẽ khiến máy bay nặng hơn, phức tạp hơn và kém hiệu quả so với F-14 Tomcat khi tác chiến trong môi trường biển,

Vì sao dự án F-15N Sea Eagle không bao giờ trở thành hiện thực?

Vào đầu những năm 1970, McDonnell Douglas từng tích cực đề xuất chế tạo một phiên bản hoạt động trên tàu sân bay của F-15 Eagle. Dự án này mang tên F-15N Sea Eagle, được thiết kế như một phương án thay thế cho F-4 Phantom II của Hải quân Mỹ - dòng máy bay khi đó đang dần bị loại biên do những hạn chế về thiết kế và hiệu suất.

Trên lý thuyết, F-15N Sea Eagle là một phương án đầy tiềm năng. Với tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng ấn tượng cùng thiết kế khí động học tối ưu, F-15 được cho là có thể đạt tốc độ cao hơn và khả năng cơ động tốt hơn F-14 Tomcat. Bên cạnh đó, chi phí của F-15 cũng thấp hơn đáng kể - khoảng 28 triệu USD (theo giá năm 1998), thấp hơn khoảng 10 triệu USD so với F-14.

Tuy nhiên, dự án cuối cùng đã không được triển khai. Vấn đề cốt lõi nằm ở yêu cầu khắt khe của hoạt động không quân trên biển. So với chiến đấu trên đất liền, máy bay hoạt động trên tàu sân bay phải chịu áp lực lớn hơn nhiều, đòi hỏi khung thân phải được gia cố đáng kể. Việc “hải quân hóa” F-15 vì thế không chỉ đơn thuần là bổ sung móc hãm, mà còn bao gồm gia cố càng đáp, trang bị cơ chế gấp cánh và nhiều thay đổi cấu trúc quan trọng khác.

Những điều chỉnh này khiến trọng lượng máy bay gia tăng, làm giảm hiệu suất tổng thể và khiến phương án F-15N trở nên kém hiệu quả hơn. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố kỹ thuật và chiến lược khác, khiến dự án không thể thành công.

Ý tưởng tốt nhưng sai thời điểm

Ngay cả trong trường hợp F-15 Eagle có thể được điều chỉnh để hoạt động trên tàu sân bay, nhiều thách thức khác vẫn khiến dự án khó khả thi. Không quân và Hải quân Mỹ có những yêu cầu tác chiến hoàn toàn khác nhau. Trong đó, Hải quân cần một loại máy bay có khả năng phòng thủ trước các máy bay ném bom và tên lửa chống hạm của Liên Xô, đồng nghĩa với việc nó phải mang được các loại tên lửa không đối không tầm xa có kích thước lớn.

Để đáp ứng yêu cầu này, các nhà thiết kế từng cân nhắc việc tích hợp tên lửa AIM-54 Phoenix lên biến thể hải quân của tiêm kích F-15. Tuy nhiên, riêng hệ thống vũ khí và các thiết bị liên quan đã làm tăng trọng lượng máy bay thêm 4,5 tấn, nặng hơn so với phiên bản F-15A tiêu chuẩn. Sự gia tăng này khiến thiết kế trở nên cồng kềnh, làm giảm đáng kể hiệu suất bay — khiến chiếc tiêm kích “đại bàng” trở nên nặng nề và kém linh hoạt. Cuối cùng, hàng loạt rào cản cả về kỹ thuật lẫn yếu tố chính trị đã khiến dự án không thể tiến xa.

Tuy vậy, quá trình thảo luận về F-15N Sea Eagle đã dẫn tới kết quả quan trọng: sự ra đời của một nhóm nghiên cứu mới nhằm định hướng phát triển thế hệ máy bay hải quân tiếp theo. Nhóm này sau đó góp phần hình thành chương trình phát triển F/A-18 Super Hornet, một trong những dòng tiêm kích chủ lực và thành công nhất của Boeing trong biên chế Hải quân Mỹ. Nhờ vậy, cả Không quân và Hải quân Mỹ đều có được những dòng máy bay phù hợp với nhiệm vụ riêng và gắn bó lâu dài trong biên chế dù kế hoạch để những chiếc F-15 hoạt động trên tàu sân bay không thành hiện thực.