Xác máy bay F-15 bị Iran bắn rơi. Ảnh Pravda

Lầu Năm Góc đã ném bom các cơ sở dầu mỏ, cắt đứt các tuyến đường ở trung tâm đất nước và đốt cháy các máy chủ ở Vịnh Ba Tư. Kết quả là gì? Một chiếc F-15E bị mất, một chiếc MC-130J tự hủy và một tàu đổ bộ LHA7, vốn đã phải tháo chạy một cách nhục nhã ra Ấn Độ Dương dưới hỏa lực của Iran.

Mỹ có đạt được các mục tiêu?

Các mục tiêu của Mỹ ở Iran rất cụ thể: Lật đổ chế độ; Ngăn chặn việc làm giàu uranium; Kiểm soát eo biển Hormuz; Biến Iran thành chư hầu.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Tehran vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Washington chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei soạn thảo. Điều này có nghĩa là một điều: chiến dịch đã thất bại. Và sự thất bại của một siêu cường không chỉ là vấn đề con số trong một báo cáo. Đó là một vết nứt trong nền tảng.

"Mỹ đã thua cuộc chiến ngay cả trước khi nó bắt đầu. Iran không cần phải thắng, chỉ cần không đầu hàng là đủ. Washington đang tháo chạy khỏi vùng Vịnh, giống như đã từng làm với Afghanistan. Chỉ khác là lần này, họ không ảo tưởng gì cả," nhà khoa học chính trị Sergei Mironov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Quốc hội Mỹ gọi thỏa thuận ngừng bắn là một thảm họa. Thượng nghị sĩ Chris Murphy thừa nhận rằng việc giao quyền kiểm soát eo biển cho Iran là một sự ô nhục mà không một báo cáo nào của Lầu Năm Góc có thể xóa bỏ.

Ông Trump đã cố gắng chơi trò cứng rắn. Ông đe dọa xóa sổ nền văn minh Iran, nhưng ông đã vấp phải công nghệ mà cả F-35 lẫn máy bay ném bom chiến lược đều không thể xuyên thủng. Iran đã xây dựng một đế chế ngầm. Hầm trú ẩn, nhà máy, hầm chứa tên lửa...tất cả đều nằm dưới lòng đất. Washington tấn công vào bề mặt, và các cơ sở chiến lược vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Israel phá vỡ các cuộc đàm phán

Thỏa thuận này không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Israel hiểu rằng nếu Tehran tiếp tục làm giàu cho mình, ông Netanyahu sẽ mất đi con bài mặc cả. Lebanon đang chìm trong lửa chiến. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tấn công các vị trí của Hezbollah. Iran đang đe dọa chấm dứt lệnh ngừng bắn nếu Tel Aviv tiếp tục các hành động khiêu khích.

"Israel không thể dung thứ cho một quả bom hạt nhân của Iran. Đó là mối đe dọa sống còn. Netanyahu sẽ phá vỡ các cuộc đàm phán bằng mọi giá - ngay cả khi điều đó có nghĩa là xung đột với Washington," nhà khoa học chính trị Sergei Mironov nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Israel có hai tuần để phá hủy công trình mong manh này. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể tấn công trực tiếp các mục tiêu của Iran hoặc gây ra một sự cố thông qua các đồng minh của mình. Tel Aviv đã thể hiện sự sẵn sàng hành động mà không cần quan tâm đến Nhà Trắng. Sau vụ tấn công vào cây cầu ở tỉnh Qom và việc phá hủy kho dầu trên đảo Khark, Iran đã nhận được một tín hiệu rõ ràng: Israel sẽ không dừng lại.

Nhưng có một vấn đề. Iran không còn đơn độc nữa. Moscow và Bắc Kinh đã ủng hộ Tehran. Công nghệ Trung Quốc đã giúp vô hiệu hóa các máy chủ của Lầu Năm Góc tại UAE, và các hệ thống phòng không của Nga đã phong tỏa không phận. Washington đang đối mặt với một liên minh không tuân theo luật chơi của mình.

Chiến thuật chờ đợi và quan sát: Lầu Năm Góc đang chuẩn bị những gì?

Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần không chỉ là một khoảng thời gian tạm lắng. Lầu Năm Góc đang gấp rút điều động tàu sân bay, kho tiếp nhiên liệu và tái triển khai lính thủy đánh bộ. Nếu Mỹ đang tăng cường lực lượng, điều đó không có nghĩa là họ đang chấm dứt chiến tranh. Nếu họ đang rút quân, điều đó có nghĩa là họ đang thừa nhận thất bại.

"Ông Trump đang chơi trò sống còn. Nếu Mỹ rời vùng Vịnh tay trắng, đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu tiến trình luận tội. Nếu Mỹ ở lại, Washington sẽ phải chiến đấu với Iran đến cùng. Và chiến thắng ở đó giờ đây dường như không còn khả thi nữa", nhà khoa học chính trị Sergei Mironov nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Nước Mỹ đang lâm vào thế khó. Quốc hội đang yêu cầu các biện pháp cứng rắn. Nhưng các biện pháp cứng rắn dẫn đến sự sụp đổ về mặt hậu cần. Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz, đẩy giá dầu lên 200 đô la và làm sụp đổ chỉ số NASDAQ. Lầu Năm Góc biết rõ: một chiến dịch trên bộ chống lại Tehran không chỉ đơn giản là Iraq. Nó giống như Afghanistan nhân với Việt Nam trong quá khứ.

Ông Trump đã cố gắng gây áp lực thông qua các đồng minh của mình. Nhưng London từ chối cho phép sử dụng căn cứ không quân Fairford để tấn công Iran. Paris vẫn im lặng. Berlin rơi vào suy thoái do giá xăng dầu tăng cao. NATO đang tan rã. Các liên minh cũ đang rạn nứt.

Trong khi đó, Iran đã công bố giai đoạn phát triển mới của hệ thống tên lửa Khyber-Shekan. Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Iran, Majid Mousavi, tuyên bố các tên lửa đã sẵn sàng hoạt động. Đây không phải là lời nói suông. Iran đã chứng minh công nghệ của họ hoạt động hiệu quả. Họ đã bắn hạ một chiếc F-15E, phá hủy các máy chủ ở UAE và tấn công các cơ sở của Mỹ ở Ả Rập Xê Út.

Tại sao Mỹ lại chấp nhận các điều kiện của Iran?

Washington phải đối mặt với thất bại về công nghệ và hậu cần. Iran giữ vững lập trường, và Lầu Năm Góc mất thế chủ động. Tiếp tục cuộc chiến sẽ dẫn đến nguy cơ sụp đổ kinh tế và khủng hoảng chính trị.

Liệu Israel có thể phá vỡ các cuộc đàm phán?

Đúng vậy. Tel Aviv coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa chết người. Ông Netanyahu sẵn sàng dùng đến các biện pháp khiêu khích để đưa cuộc xung đột trở lại giai đoạn quân sự.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ?

Eo biển Hormuz sẽ đóng cửa. Giá dầu sẽ tăng vọt lên 200 đô la. Nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái. Mỹ sẽ mất đi ảnh hưởng còn lại ở Trung Đông.

Tại sao châu Âu không ủng hộ ông Trump?

Các nền kinh tế châu Âu không thể chịu đựng thêm một đợt tăng giá năng lượng nữa. Đức đã rơi vào suy thoái. Pháp thì im lặng. London đã chặn việc sử dụng các căn cứ để tấn công Iran.