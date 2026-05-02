Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã công bố "các quy định mới" quản lý vùng biển gần bờ biển phía nam của nước này, bao gồm việc tăng cường kiểm soát các tuyến đường hàng hải quan trọng ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Đồ họa: ChatGPT.

Trong một tuyên bố được Bộ tư lệnh hải quân IRGC công bố, lực lượng này cho biết họ sẽ thực hiện “kiểm soát gần 2.000km bờ biển của Iran” trải dài khắp vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chiến lược.

Thông cáo cho biết các biện pháp này nhằm mục đích biến vùng biển này thành "nguồn tự hào và sức mạnh cho người dân Iran thân yêu, và là nguồn an ninh và thịnh vượng cho khu vực".

Theo Press TV, thông cáo được đưa ra một ngày sau khi Giáo chủ Mojtaba Khamenei ban hành chỉ thị, khẳng định rằng người nước ngoài với những âm mưu "đe dọa" nhắm vào vịnh Ba Tư không có chỗ đứng trong khu vực "ngoại trừ dưới đáy biển".

Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei cũng đã lên tiếng phản đối sự hiện diện quân sự nước ngoài. Ông mô tả các căn cứ của Mỹ là kém hiệu quả.

Ngày 13/4, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa bằng hải quân đối với Iran sau khi các cuộc đàm phán tại Islamabad thất bại trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh.