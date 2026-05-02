Điểm nóng xung đột ngày 2-5: Mỹ gấp rút chuyển vũ khí, đạn dược đến Israel

Mỹ trong vòng 24 giờ qua đã vận chuyển khoảng 6.500 tấn đạn dược và thiết bị quân sự tới Israel. Số lượng lên tới hàng ngàn đơn vị đạn dược này - dùng cho không quân và lục quân, xe tải quân sự, xe chiến thuật hạng nhẹ liên quân JLTV … - đã cập cảng Ashdod và Haifa của Israel.

"Số khí tài này đã được chất lên hàng trăm xe tải và chuyển tới các căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Israel trên khắp cả nước"- Bộ Quốc phòng Israel xác nhận hôm 30-4.

Dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Israel cho hay Tel Aviv đã nhận hơn 115.600 tấn thiết bị quân sự thông qua 403 chuyến vận tải đường không và 10 chuyến vận tải đường biển kể từ khi Mỹ-Israel tấn công Iran ngày 28-2.

Các thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất đang được dỡ xuống tại một cảng của Israel. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau đó lên tiếng cảnh báo Israel sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu cần thiết, theo đài RT (Nga).

Động thái trên diễn ra cùng thời điểm truyền thông đưa tin rằng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper đã trình lên Tổng thống Donald Trump phương án quân sự mới đối với Iran. Kế hoạch này được mô tả rằng Mỹ sẽ mở các đợt tấn công "ngắn nhưng mạnh" nhằm vào các tài sản quân sự, giới lãnh đạo và cơ sở hạ tầng còn lại của Iran.

Fox News dẫn nguồn thạo tin cho biết phương án này có thể được xem như "đòn kết liễu" nhằm gây sức ép buộc Tehran chấp nhận một thỏa thuận có lợi hơn cho Washington.

Bên cạnh đó, trang Axios cho biết Đô đốc Brad Cooper còn trình bày với nhà lãnh đạo Mỹ các phương án khác, bao gồm phong tỏa hải quân hoặc kiểm soát một phần eo biển Hormuz để khôi phục vận tải thương mại.

Tướng Seyed Majid Mousavi. Ảnh: Tasnim

Đáp lại, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Seyed Majid Mousavi ngày 30-4 cảnh báo rằng các tàu hải quân Mỹ trong khu vực sẽ có "cùng số phận" với các căn cứ tại khu vực.

Tướng Iran cũng tuyên bố Tehran sẽ đáp trả đối thủ bằng "các cuộc tấn công đau đớn, kéo dài và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nếu họ lần nữa bị tấn công".

Tình báo thuộc IRGC cũng nhận định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran thực chất "nhằm chống Trung Quốc, Nga và châu Âu", đồng thời nói rằng động thái này đã thất bại sau 20 ngày.