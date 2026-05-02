Iran xác nhận 14 thành viên IRGC tinh nhuệ thiệt mạng trong một vụ nổ

Vụ nổ xảy ra khi các thành viên IRGC đang xử lý bom mìn chưa phát nổ còn sót lại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel trong cuộc chiến kéo dài 40 ngày chống lại Iran, bản tin của IRNA dẫn tuyên bố của Quân đoàn Ansar al-Mahdi tại Zanjan, một đơn vị cấp tỉnh của IRGC cho biết.

Vụ nổ gây chết người này do một loại đạn chưa xác định gây ra, tất cả các nạn nhân đều thuộc lực lượng tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu của IRGC.

Quân đoàn Ansar al-Mahdi đã xác định và vô hiệu hóa hơn 15.000 vật liệu nổ chưa phát nổ.

Mở khóa công nghệ vũ khí Mỹ

Trong khi đó tờ Iran Daily cho biết, IRGC đã mở khóa công nghệ vũ khí Mỹ từ 15 tên lửa chưa phát nổ ở miền Nam Iran.

Theo đó, IRCG đã phát hiện 15 tên lửa chưa nổ ở tỉnh Hormozgan miền Nam Iran và hàng nghìn bom con tại tỉnh Zanjan ở miền Bắc, chưa đầy một tháng sau khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn.

Quân đoàn Imam Sajjad thuộc IRGC, đặt tại thủ phủ Bandar Abbas của tỉnh Hormozgan, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật rằng các đội xử lý bom mìn của họ đã vô hiệu hóa thành công hơn 15 tên lửa hạng nặng của Mỹ trong tỉnh.

Các tên lửa này chủ yếu thuộc các loại GBU và BLU cùng một số mẫu tiên tiến khác, số vũ khí này đã được chuyển giao cho các đơn vị kỹ thuật và nghiên cứu của IRGC để tiến hành phân tích và đảo ngược công nghệ.

Theo đó, Quân đoàn Imam Sajjad đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy hơn 60 tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm bom xuyên boong-ke, tên lửa hành trình và UAV tiên tiến, kể từ khi cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng Hai.

Lực lượng này cũng cho biết họ đã hoàn tất thành công các hoạt động xử lý bom mìn liên quan đến cuộc chiến vừa qua trên toàn bộ tỉnh Hormozgan.

Trong khi đó, Quân đoàn Ansar al-Mahdi của IRGC, đặt tại thủ phủ tỉnh Zanjan, cũng ra tuyên bố hôm Chủ nhật, cho biết các đội xử lý bom mìn của họ đã thu hồi hơn 9.500 bom con tại nhiều khu vực khác nhau trong tỉnh.

Các loại đạn cỡ nhỏ này đã được thả xuống trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel thông qua việc sử dụng bom chùm như một phần của các hoạt động “rải mìn” từ trên không, nhằm gây ô nhiễm các địa điểm quan trọng và nhạy cảm trên khắp tỉnh.

Theo đó, các đội xử lý bom mìn của IRGC tại Zanjan cũng đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy khoảng 55 rocket và tên lửa trong cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel, bao gồm một quả bom xuyên boong-ke GBU-57, đã được tháo ngòi thành công và bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền.

Tiền lệ này không chỉ mang tính lý thuyết, bởi việc Iran thu giữ nguyên vẹn một máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Mỹ gần Kashmar vào năm 2011 đã mở ra một thập kỷ phát triển năng lực UAV tàng hình nội địa, dẫn tới việc đưa vào vận hành các dòng máy bay chiến đấu không người lái Shahed-171 Simorgh và Shahed-191 Saeqeh.

Tuy nhiên, lần này Iran không chỉ nghiên cứu một máy bay tàng hình mà là một danh mục rộng hơn các hệ thống tấn công của Mỹ, bao gồm bom xuyên boong-ke dòng GBU, đạn chùm BLU, tên lửa hành trình, bom dẫn đường chính xác, và được cho là cả các hệ thống không người lái MQ-9 Reaper và loại Harop đã bị vô hiệu hóa.

Bom GBU-57, nặng khoảng 30.000 pound (tương đương khoảng 13,6 tấn), là loại bom xuyên boong-ke phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ, được thiết kế đặc biệt để phá hủy các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất như Fordow và Natanz.