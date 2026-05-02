Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”

Tổng thống Trump phát biểu tại The Villages ở Florida hôm 1/5: “Phe cánh tả nói rằng, 'Chúng ta không thắng, chúng ta không thắng'. Họ không còn quân đội nào nữa. Thật không thể tin được. Thực sự thì tôi tin rằng đó là phản quốc. Bạn muốn biết sự thật - đó là phản quốc”.

Tổng thống Trump. Ảnh: Forbes.

Đề cập hành động quân sự nhanh chóng hồi tháng 1 ở Venezuela, mà ông gọi là “một trong những động thái quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử”, Tổng thống Trump cho biết, ông không muốn nói quá sớm về chiến thắng ở Iran.

“Chúng ta đang làm tốt gần như vậy ở Iran. Nhưng tôi không thích nói về điều đó cho đến khi công việc hoàn thành”, ông Trump nói mà không thừa nhận sự khác biệt rõ ràng giữa hai cuộc xung đột.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố Mỹ đã phá hủy hải quân Iran và nhấn mạnh “thiên tài” trong việc Mỹ phong tỏa các tàu thuyền ra vào hải cảng Iran. Bất chấp điều đó, Iran vẫn duy trì được ảnh hưởng đối với eo biển Hormuz.