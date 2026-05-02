Iran gửi đề xuất đàm phán hoàn toàn mới, Tổng thống Trump nói gì?

Người Iran tham gia một cuộc tuần hành ở Tehran hôm giữa tuần. Ảnh: New York Times

Hãng thông tấn IRNA ngày 1/5 xác nhận các quan chức cấp cao của Iran "đã chuyển đề xuất đàm phán mới nhất của mình cho Pakistan, với tư cách là bên trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ, vào tối 30/4 (giờ địa phương)", nhưng không nêu chi tiết các nội dung trong đề xuất.

Ông Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu nhánh tư pháp Iran, cùng ngày thông báo nước này "chưa bao giờ né tránh đàm phán", nhưng không khuất phục trước sức ép. "Chúng tôi không muốn xung đột, chúng tôi không muốn chiến tranh hay để nó tiếp diễn", ông Ejei nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ngày 1/5 đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar và các nước khác trong khu vực để thông báo cho họ về lập trường mới nhất của Iran về việc chấm dứt chiến sự.

New York Times dẫn lời 2 quan chức cấp cao giấu tên của Iran nói rằng, trong đề xuất mới, Iran đã thể hiện "sự linh hoạt hơn về trình tự các bước, trong đó, Iran sẵn sàng mở cửa eo biển Hormuz trước, sau đó Mỹ mới cần chấm dứt phong tỏa với cảng biển Iran".

Tuy nhiên, vẫn như các đề xuất trước đó, Iran vẫn yêu cầu hoãn các cuộc đàm phán hạt nhân sang giai đoạn đàm phán thứ hai, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn.

Vài giờ sau khi xuất hiện thông tin về đề xuất của Iran, Tổng thống Mỹ Trump xác nhận Iran "muốn đạt được thỏa thuận, nhưng tôi không hài lòng với (đề xuất) đó". Ông cho biết Washington vẫn đàm phán với Tehran và khẳng định các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với eo biển Hormuz đã mang lại tác dụng.

Mỹ và Israel ngày 28/2 bắt đầu chiến dịch tấn công Iran. Giao tranh dừng lại nhờ lệnh ngừng bắn ngày 8/4 nhưng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển 20% dầu khí toàn cầu, vẫn chưa được khơi thông do hai vòng phong tỏa, một do Iran và một do Mỹ áp đặt.