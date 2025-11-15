Ukraine vượt vòng vây, đưa được lực lượng tiếp viện vào Myrnohrad

Xe tăng Ukraine nã hỏa lực ở thị trấn Rodynske. Ảnh: Euromaidan Press.

Theo truyền thông Ukraine, máy bay không người lái (UAV) trinh sát phát hiện lực lượng Nga tại một khu mỏ gần thị trấn Rodynske. Chỉ ít phút sau, tọa độ được truyền về và tiêm kích Su-27 thả bom dẫn đường JDAM, phá hủy vị trí này. Tiếp đó, UAV ghi nhận một nhóm lính Nga đang củng cố công sự tại ngoại ô Rodynske. Không quân Ukraine tiếp tục sử dụng JDAM để phá hủy mục tiêu.

Các đơn vị bộ binh Ukraine sau đó thực hiện một cuộc tiến công có vẻ là quy mô lớn từ nhiều hướng, buộc Nga chuyển trọng tâm từ tấn công sang giữ phòng tuyến.

Các hướng phản công của Ukraine trong vài ngày qua. Ảnh: Euromaidan Press.

Tuy nhiên, cuộc phản công không nhằm giành lại các vị trí do Nga kiểm soát, mà chủ yếu mang tính nghi binh. Ở cách đó không xa về phía nam, lực lượng Ukraine âm thầm thực hiện việc rút, luân chuyển lực lượng một phần tại thành phố Myrnohrad: sơ tán người bị thương, bổ sung hàng tiếp tế và đạn dược. Các đoàn xe tiếp tế được cho là di chuyển vào Myrnohrad an toàn nhờ được trang bị hệ thống gây nhiễu điện tử.

Đoàn xe tiếp tế tiến vào thành phố Myrnohrad, luân chuyển người bị thương và bổ sung thêm nhân lực. Ảnh: Euromaidan Press.

Tờ Euromaidan Press dẫn nguồn tin từ quân đội Ukraine, cho biết Kiev không từ bỏ hoàn toàn thành trì Pokrovsk, trong đó một số nhóm binh sĩ vẫn bám trụ ở rìa phía bắc thành phố.

Việc Ukraine phần nào bám trụ ở tuyến đường sắt Pokrovsk và duy trì tiếp vận cho Myrnohrad là chìa khóa giúp Kiev tiếp tục duy trì chiến đấu dù khả năng xoay chuyển tình thế là rất khó.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải.