Thị trưởng Kiev nói khác về vụ "UAV Nga tấn công tòa nhà chính phủ"

Lửa cháy ở tòa nhà chính phủ Ukraine trong đợt tập kích tầm xa mới nhất của Nga. Ảnh: RT.

Thủ tướng Ukraine Svyrydenko cho biết phần mái và các tầng trên của tòa nhà bị hư hại, lửa bùng lên “do một cuộc tấn công của Nga”, theo BBC.

Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng số lượng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa kỷ lục trong đợt tập kích đêm ngày 7/9. Hơn 800 tên lửa và UAV được cho là do phía Nga phóng, trong đó Kiev chỉ thừa nhận 9 tên lửa và 56 UAV đã rơi xuống 37 mục tiêu tại 8 địa điểm khác nhau.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói loạt tập kích mới của Nga gây thiệt hại nặng tại các thành phố Zaporizhzhia, Kryvyi Rih, Odessa cũng như vùng Sumy và Chernihiv. Ông nhấn mạnh: “Những vụ tấn công như vậy nhằm kéo dài xung đột”, đồng thời kêu gọi các đồng minh hành động quyết liệt hơn.

Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin trái ngược. Moscow nói cuộc tập kích chỉ nhằm vào “tổ hợp công nghiệp – quân sự và hạ tầng giao thông” của Ukraine, gây tổn thất cho kho vũ khí và thiết bị quân sự.

Mâu thuẫn càng lộ rõ khi giới chức Kiev cũng không đưa ra lời giải thích thống nhất. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nêu khả năng UAV Nga có thể đã bị bắn hạ và các mảnh vỡ rơi xuống tòa nhà chính phủ ở quận Pechersk, làm bùng phát hỏa hoạn. “Một đám cháy đã bùng lên trong tòa nhà chính phủ do khả năng UAV bị bắn rơi”, ông viết trên mạng xã hội Telegram.

Ông Klitschko từ lâu có mâu thuẫn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai bên thường đưa ra các tuyên bố chỉ trích lẫn nhau. Ông Klitschko là người được nhiều chính phủ phương Tây hậu thuẫn.

Các hình ảnh do cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine công bố được cho là củng cố luận điểm của ông Klitschko. Hình ảnh cho thấy lửa và khói bốc ra từ một số cửa sổ ở tầng trên của tòa nhà chính phủ, không thấy hư hại rõ ràng nào trên tường hoặc mái nhà.

Trong xung đột ở Ukraine, việc UAV hay tên lửa bị đánh chặn, dẫn đến các mảnh vỡ rơi xuống mặt đất, gây hư hại cho các khu vực lân cận là điều thường xảy ra. Chính phủ Ukraine thường quy kết các thiệt hại này là do vũ khí Nga gây ra.

Truyền thông phương Tây đánh giá đây là một bước ngoặt mang tính biểu tượng. Khu trung tâm Kiev – nơi tập trung quốc hội, phủ tổng thống và các cơ quan nhà nước – trước đây chưa từng bị hư hại trong xung đột.