Tài xế giao hàng ở TPHCM bị người lạ lao vào đánh

Ngày 12-3, Công an phường Hoà Hưng, TPHCM đang xác minh, điều tra vụ nam tài xế giao hàng bị đánh tới tấp bằng ghế nhựa.

Người đàn ông cầm ghế nhựa lao vào đánh.

Anh Trần Hoàng Hữu Phúc (21 tuổi, tài xế giao hàng) cho biết lúc 0 giờ 15 cùng ngày, anh đến quán ốc ở đường Lê Hồng Phong, phường Hoà Hưng để nhận đơn giao hàng. Khi đang dựng xe trên vỉa hè, thì một người đàn ông đến nhắc nhở, yêu cầu anh Phúc dời xe đi chỗ khác.

Thắc mắc, anh Phúc hỏi lại lý do thì người này cầm ghế nhựa lao vào đánh vào lưng và tay anh Phúc.

"Sau đó tôi phải liên tục xin lỗi để người đàn ông dừng tay. Trước đó tôi lấy điện thoại ra quay hy vọng người đàn ông bình tĩnh nhưng người này càng đánh hăng hơn"- anh Phúc nói.

Cũng theo anh Phúc, sau vụ việc anh đã đến Công an phường Hoà Hưng trình báo và đến bệnh viện để thăm khám sức khoẻ.