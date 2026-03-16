Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tàu hỏa hất văng ô tô xuống mương nước ở Hà Nội

Sự kiện: Thời sự

Ô tô đang băng qua đường ngang dân sinh thì bất ngờ va chạm với tàu số hiệu 3606 (tàu hàng), khiến xe này bị văng xuống mương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 16/3, một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra tại Km 33+920 (đoạn qua thôn Nhân Hòa, xã Đại Thanh, Hà Nội).

Ô tô bị tàu hỏa đâm văng xuống mương nước

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang biển số 30K-901.XX do một người đàn ông điều khiển băng qua đường ngang dân sinh (có biển báo nhưng không có đèn cảnh báo và gác chắn). Lúc này, tàu hỏa số hiệu 3606 (tàu hàng) đi tới, đâm vào đuôi ô tô, đẩy xe này văng xuống mương phục vụ tưới tiêu.

Ô tô gặp nạn được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ô tô đã tự thoát ra ngoài, phương tiện bị hư hỏng phần đuôi.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đình Hiếu



-16/03/2026 22:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN