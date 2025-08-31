Ukraine điều tiêm kích F-16 chặn các cuộc tấn công của Nga

Trưởng phòng Truyền thông của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat cho biết, cùng với máy bay không người lái, máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã vô hiệu hóa thành công các mục tiêu do Nga phóng trong đêm 29, rạng sáng ngày 30/8.

"Cả máy bay F-16 và máy bay không người lái đánh chặn đã hoạt động khá tốt. Chúng tôi không tiết lộ địa điểm hay số lượng, nhưng chúng đã hoạt động rất hiệu quả", ông Yurii Ihnat nói.

Quan chức này nói thêm rằng máy bay không người lái đang ngày càng trở nên hiệu quả hơn trên chiến trường. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc phát triển và hiện đại hóa vũ khí của Ukraine vẫn đang được tiếp tục. Điều này không chỉ bao gồm việc nâng cấp kỹ thuật và mở rộng sản xuất mà còn bao gồm việc thành lập các đơn vị mới.

Trong đêm 29, rạng sáng ngày 30/8 Nga đã phóng 537 máy bay không người lái và 45 tên lửa các loại vào Ukraine. Hệ thống phòng không Kiev khi làm nhiệm vụ đã bắn hạ 510 UAV và 38 tên lửa.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 để chống lại các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái từ Nga. Kiev kỳ vọng vũ khí này có thể trở thành "viên đạn bạc" thay đổi cán cân của cuộc chiến.

Các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin, tháng 9 tới, Ukraine sẽ nhận được tiêm kích F-16 từ Bỉ. Tuy nhiên, số lượng máy bay dự kiến chuyển giao không được tiết lộ.

F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không.

F-16 được trang bị một động cơ phản lực Pratt&Whitney F100-PW-200, lực đẩy tối đa 106 kN có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2 (tương đương 2.400 km/h), tầm bay khoảng 4.200 km.

Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh.