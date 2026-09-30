Tiêm kích F-16 Ukraine bắn hạ gần 3.200 mục tiêu trên không của Nga

Con số gần 3.200 được Trung tướng Anatolii Kryvonozhko, chỉ huy Không quân Ukraine, công bố trong cuộc gặp với đại diện tập đoàn Lockheed Martin.

Máy bay chiến đấu F-16 của Ukraina. (Ảnh: Không quân Ukraine)

Theo thông báo của Không quân Ukraine, phái đoàn do ông Kryvonozhko dẫn đầu đã trao đổi với đại diện nhà sản xuất F-16 của Mỹ. Tại cuộc gặp, vị chỉ huy cho biết các F-16 Ukraine cũng đã thực hiện hơn 650 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất của Nga.

Ông Kryvonozhko cho biết các phi công Ukraine đang khai thác tối đa khả năng của F-16 trong điều kiện nguồn vũ khí hạn chế. Để duy trì hiệu quả tác chiến, họ sử dụng nhiều loại đạn dược khác nhau tùy theo từng nhiệm vụ.

Không quân Ukraine không công bố thời điểm và địa điểm cụ thể của cuộc gặp, cũng như không cho biết 3.150 mục tiêu bị bắn hạ được thống kê trong khoảng thời gian nào. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định chính xác con số này được tính từ thời điểm nào.

Conor McGuire, người phụ trách phát triển năng lực F-16 tại Lockheed Martin, đánh giá cao cách các phi công Ukraine cùng đội ngũ kỹ thuật mặt đất vận hành loại máy bay này trong điều kiện chiến đấu. Theo Không quân Mỹ, Lockheed Martin dự kiến tiếp tục hỗ trợ Ukraine nâng cao năng lực của những chiếc F-16 đang được nước này sử dụng.

Hai bên cũng thảo luận về khả năng Ukraine chuyển sang các phiên bản F-16 mới hơn, trong đó có Block 70/72.

F-16 Block 70/72 hiện là phiên bản sản xuất mới nhất của dòng tiêm kích này, được Lockheed Martin chế tạo tại Greenville, bang South Carolina. Máy bay được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động AN/APG-83, có khả năng theo dõi nhiều mục tiêu ở khoảng cách xa hơn so với các thế hệ radar trước. Phiên bản này cũng sở hữu hệ thống hiển thị buồng lái hiện đại hơn và kết cấu được thiết kế với tuổi thọ cao hơn.

Trong khi đó, những chiếc F-16 Ukraine đang vận hành chủ yếu là máy bay đời cũ do các quốc gia châu Âu chuyển giao. Phần lớn trong số này từng được nâng cấp từ những năm 2000 và không phải là máy bay mới được sản xuất riêng cho Ukraine.

Những chiếc F-16 đầu tiên được chuyển tới Ukraine vào mùa hè năm 2024, với nguồn cung từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Ukraine chủ yếu triển khai chúng để đối phó với tên lửa hành trình và các UAV tấn công Shahed của Nga nhằm vào thành phố, cơ sở hạ tầng và mạng lưới điện.

Trong nhiều nhiệm vụ, F-16 được sử dụng cả pháo và tên lửa tầm ngắn để phá hủy UAV, qua đó hạn chế việc phải sử dụng những loại vũ khí đắt tiền hơn. Tuy nhiên, lực lượng F-16 Ukraine cũng đã chịu tổn thất, với một số máy bay và phi công bị mất trong quá trình tác chiến và do tai nạn kể từ khi được đưa vào hoạt động.

Bên cạnh F-16, Ukraine đang tìm kiếm thêm những dòng tiêm kích khác. Tháng 10/2025, nước này ký thư thỏa thuận với Thụy Điển về khả năng mua tới 150 chiếc Saab Gripen E. Một tháng sau, Ukraine tiếp tục ký thỏa thuận tương tự với Pháp về khả năng mua tới 100 chiếc Rafale. Đến nay, cả hai thỏa thuận vẫn chưa dẫn tới việc các máy bay được bàn giao cho Ukraine.