Nikolai Starikov tại một cuộc họp với các nhà hoạt động của đảng SR ở Primorye. Ảnh: Đảng Nước Nga Công bằng.

Một trong những gương mặt mới khác thường nhất là Sergei Arbuzov, cựu Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine và cựu lãnh đạo Ngân hàng Quốc gia Ukraine. Ông gia nhập Duma Quốc gia theo danh sách liên bang của đảng Nước Nga Công bằng. Trước đó, ông chưa từng giữ chức vụ nào trong Duma Quốc gia Nga.

Sinh năm 1976 tại Donetsk, Serhiy Arbuzov có sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và nắm giữ các chức vụ quan trọng trong chính phủ dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych. Từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012, ông đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraine và sau đó trở thành Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ của Mykola Azarov. Trong thời điểm cao trào của các cuộc biểu tình Maidan vào tháng 1-2 năm 2014, ông thậm chí còn giữ chức Thủ tướng lâm thời của Ukraine cho đến khi Quốc hội phê chuẩn chính phủ mới.

Sau khi chính quyền Kiev thay đổi, Arbuzov rời Ukraine và chuyển đến Nga. Từ tháng 4 năm 2014, ông bị Bộ Nội vụ Ukraine truy nã vì nghi ngờ tham ô và chiếm đoạt tài sản trên quy mô đặc biệt lớn.

Tại Nga, ông tham gia vào các hoạt động công cộng và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Nga với tư cách chuyên gia, chỉ trích chính quyền Ukraine. Ông được bầu vào Duma Quốc gia theo danh sách đảng Nước Nga Công bằng, đứng đầu nhóm khu vực bao gồm Crimea, Sevastopol và các vùng lãnh thổ mới thành lập của Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Trong Duma mới, ông dự định đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Năng lượng.