Tổng Bí thư Tô Lâm nói về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ phường Hoàn Kiếm tới các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm 5 ứng cử viên: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; bà Vũ Lan Phương, chuyên viên văn phòng HĐND, UBND phường Cửa Nam; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; bà Trương Thị Kim Vân, chuyên viên Phòng Văn hóa Xã hội phường Đống Đa.

Trước khi vào hội nghị tiếp xúc với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại trụ sở UBND phường Hoàn Kiếm

Cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của những người ứng cử và trao đổi ý kiến với những người ứng cử.

Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của cử tri về triển khai đường lối đối ngoại, Tổng Bí thư cho biết đối ngoại toàn diện là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy vai trò của cả ba kênh đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; đồng thời huy động sự tham gia của đối ngoại Quốc hội, các bộ, ban, ngành, địa phương và người dân.

Đối ngoại cần được triển khai với phương châm: đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đối ngoại Việt Nam tiếp tục phát triển, tiếp thu những tinh hoa, tri thức và phương pháp của ngoại giao hiện đại, thấm nhuần tư tưởng ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “dĩ bất biến, ứng vạn biến".

Nghị quyết Đại hội 14 xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế phải là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Đây là bước phát triển quan trọng về tư duy. Theo đó, đối ngoại, hội nhập quốc tế là một trong những nhiệm vụ chủ yếu, có tầm quan trọng hàng đầu; phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, nhạy bén, kịp thời và hiệu quả cao.

Tổng Bí thư cho rằng sự kiện Việt Nam tham gia Hội nghị Hòa bình về Gaza với tư cách là thành viên sáng lập vừa diễn ra tại thủ đô Washington D.C của Mỹ (19/2) là một minh chứng cho sự chủ động chiến lược trong chính sách đối ngoại của nước ta. Dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong sự kiện này, thể hiện phần nào sự lớn mạnh và trưởng thành trong chính sách đối ngoại của Đảng.

Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza

Tổng Bí thư chia sẻ, khi Mỹ đặt vấn đề tham dự Hội đồng Hòa bình về Gaza thì Việt Nam là một trong những quốc gia của châu Á đầu tiên tham gia.

Tổng Bí thư nói về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buổi tiếp xúc là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó trọng tâm là giải quyết vấn đề thuế đối ứng. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư và lãnh đạo các bộ, địa phương đã có hơn 30 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ.

Tổng Bí thư cũng nêu về định hướng đối ngoại trong thời gian tới, trong đó năm 2027 Việt Nam sẽ là chủ nhà của Tuần lễ cấp cao APEC.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Tổng Bí thư nêu rõ giáo dục, đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Trong suốt chặng đường cách mạng, giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng cần nhìn thẳng vào thực tế là giáo dục đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai một loạt chính sách mới như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho các cháu tiểu học, xây dựng phòng học STEM để học và thực hành phải gắn liền với nhau. Tất cả những cố gắng đó đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, đào tạo.

Ngành giáo dục của Hà Nội phải đảm bảo tất cả các học sinh được đến trường. Mục tiêu cuối cùng là chất lượng thật; thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng Thủ đô Hà Nội, đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư hoan nghênh khi Hà Nội đã đi đầu trong việc miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh.

Theo Tổng Bí thư, trường học không chỉ là nơi học chữ mà là nơi học làm người. Học sinh nên được học âm nhạc, hội họa, thể thao; phải đảm bảo các cháu học hết lớp 12 để khi bước vào đời có đủ kiến thức để tiếp tục học nghề, học cao hơn.

Nêu mục tiêu đến năm 2045, khi đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao nên thế hệ sinh ra năm nay sẽ là chủ nhân tương lai. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, ngay từ bây giờ phải tập trung bồi dưỡng dinh dưỡng, trí tuệ, thể chất và văn minh cho nguồn nhân lực này.

Liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, theo Tổng Bí thư, Văn kiện Đại hội 14 đã xác định rõ: bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội

Cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư nêu về ba trọng tâm hành động: tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài thì phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm, không có vùng cấm; đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường, bởi bảo vệ môi trường trước hết là bảo vệ sức khỏe và đời sống của nhân dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bảo vệ môi trường không phải trách nhiệm của Nhà nước mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, người dân. Khi môi trường được bảo vệ, chất lượng cuộc sống được nâng cao, thì đó là nền tảng của phát triển.

Bảo vệ môi trường hôm nay là bảo vệ tương lai của con cháu mai sau. Đây không chỉ là một cam kết chính sách, mà là cam kết chính trị trước nhân dân, trước cử tri cả nước.