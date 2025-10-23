Ông Trump lên tiếng về tin Mỹ cho phép Ukraine tấn công vũ khí tầm xa sang Nga

Ngày 22-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thông tin rằng Washington chấp thuận cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga là sai sự thật, đồng thời nói thêm rằng Mỹ "không liên quan gì những tên lửa đó", theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Trump đưa ra bình luận trên trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng khi được phóng viên hỏi về bài báo trên tờ Wall Street Journal rằng Mỹ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“[Bài báo] nói rằng tôi đã cho phép Ukraine phóng tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga. Tôi không làm điều đó. Thứ hai, họ không sử dụng tên lửa của chúng tôi. Họ đang sử dụng tên lửa của châu Âu, hoặc từ một nơi nào đó, nhưng họ không sử dụng tên lửa của chúng tôi” - ông Trump lưu ý.

“Những gì họ làm, tôi không kiểm soát được, nhưng tôi kiểm soát được tên lửa của chúng tôi. Họ không bắn tên lửa của chúng tôi” - ông Trump nói thêm.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tiếp tục bác bỏ thông tin của Wall Street Journal.

“Bài báo của tờ Wall Street Journal về việc Mỹ chấp thuận cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga là tin giả. Mỹ không liên quan gì những tên lửa đó, dù chúng đến từ đâu, hay Ukraine làm gì với chúng” - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 21-10 Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào nhà máy hóa chất Bryansk của Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Chúng được thiết kế để bay ở tầm thấp với tốc độ cao, giúp tăng hiệu quả khi tấn công các mục tiêu quan trọng. Theo đài CNN, Storm Shadow sử dụng công nghệ tình báo của Mỹ.