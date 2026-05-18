Lâm Đồng: 'Có tiền không tiêu được', 10 chủ tịch xã, phường và 5 giám đốc ban quản lý dự án bị phê bình

Ngày 18/5, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản về việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo UBND tỉnh ngày 14/5 vừa qua, sau khi nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 13/5, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh, đã có ý kiến chỉ đạo và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị chậm tiến độ.​

Lâm Đồng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm khắc 10 chủ tịch UBND xã, phường có kế hoạch vốn năm 2026 được giao lớn nhưng chưa giải ngân, gồm: phường Phú Thủy (19,565 tỷ đồng), phường Bắc Gia Nghĩa (16,96 tỷ đồng), phường Phước Hội (16,455 tỷ đồng), phường Mũi Né (16,203 tỷ đồng), phường Hàm Thắng (15,839 tỷ đồng), phường Xuân Trường - Đà Lạt (15,741 tỷ đồng), xã Đức Lập (15,653 tỷ đồng), phường Tiến Thành (15,538 tỷ đồng), xã Tân Hội (15,187 tỷ đồng) và xã Krông Nô (14,266 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê bình 5 giám đốc ban quản lý dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất toàn tỉnh, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R’lấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 10 chủ tịch UBND xã, phường và 5 giám đốc ban quản lý dự án nêu trên khẩn trương tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo kết quả, gửi Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 19/5. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục ngay trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đặc khu cùng các chủ đầu tư thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với quyết tâm cao hơn.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính theo dõi sát tình hình, tham mưu giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách các địa phương, chủ đầu tư bị phê bình để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II/2026 theo quy định.