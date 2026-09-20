Hơn 1.600 máy bay không người lái Ukraine đã bị chặn bắt trên tất cả các mặt trận. Ảnh RN

"Kể từ hôm qua, hơn 1.600 máy bay không người lái đã bị chặn bắt trên tất cả các mặt trận. Trong số đó, 450 chiếc đang tiếp cận Moscow", ông viết trên nền tảng Max.

Thị trưởng cho biết Lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng phá hoảng cuộc bầu cử Duma Quốc gia nhưng không thành công. Ông cũng báo cáo rằng một số máy bay không người lái đã bay đến Nhà máy lọc dầu Moscow, và một chiếc đã va vào một tòa nhà dân cư. Không có thương vong.

Trước đó, Thống đốc vùng Moscow, Andrei Vorobyov, báo cáo rằng hai người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn trong khu vực. Nhiều tòa nhà chung cư và nhà riêng đã bị hư hại.

Vùng Moscow đã bị tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn, gây thương vong, theo lời Thống đốc vùng Andrei Vorobyov. "Qua đêm, khu vực Moscow đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn. Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, lực lượng phòng không và các phương tiện tác chiến điện tử đã bắn hạ và vô hiệu hóa 249 UAV tại 17 quận. Cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn", ông viết trên Telegram. Một người đàn ông đã tử vong tại quận Orekhovo-Zuevsky.

Một phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở Sofyino, và năm người khác, trong đó có hai trẻ em, bị thương. Một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại một khu nhà kho trong thành phố.

Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên mái của một tòa nhà 21 tầng ở quận Ramenskoye, buộc 400 cư dân phải sơ tán. Các tòa nhà chung cư ở Kotelniki, Leninskoye và Lytkarino cũng bị hư hại, cũng như các tòa nhà tư nhân ở Kolomna, Yegoryevsk và Istra. Một cơ sở kinh doanh ở Istra cũng bị ảnh hưởng.

Nga đang bước vào ngày thứ ba, ngày cuối cùng của cuộc bầu cử hạ viện. Như Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ella Pamfilova đã nhấn mạnh , phe đối lập sẽ không thể phá hoại cuộc bỏ phiếu.