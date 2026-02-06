Làm rõ lý do bảng LED sau xe ô tô chạy dòng chữ tục tĩu, xúc phạm lực lượng công an

Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và thông tin người dân phản ánh tới số điện thoại đường dây nóng, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ghi nhận hình ảnh một xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 34A-837.xx, phía sau có gắn bảng đèn LED hiển thị dòng chữ thô tục, xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Ngay sau đó, lãnh đạo Cục CSGT đã giao Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP. Hải Phòng) xác minh, làm rõ.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Thành Đông (Hải Phòng) đã mời chủ xe là Công ty TNHH K.V.N (địa chỉ tại phường Thành Đông, TP. Hải Phòng) do anh N.V.T (SN 1988, Giám đốc) và anh N.T.H.H (SN 1983) – người được giao điều khiển xe trong thời gian xảy ra sự việc – đến trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định nội dung phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật. Cụ thể, vào lúc 17h20 ngày 4/2, khi xe ô tô biển số 34A-837.xx đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), bảng đèn LED phía sau xe đã xuất hiện dòng chữ mang tính chất xúc phạm lực lượng công an.

Hình ảnh dòng chữ từ đèn LED sau xe ô tô được phát tán trên mạng xã hội. Ảnh: Cục CSGT.

Lái xe N.T.H.H thừa nhận vào thời điểm đó, khi được người đi đường nhắc nhở về dòng chữ phản cảm phía sau xe, anh đã dừng lại kiểm tra và điện thoại thông báo cho anh N.V.T. Ngay lập tức, anh N.V.T yêu cầu lái xe rút nguồn điện cấp vào bảng đèn LED.

Anh N.T.H.H khẳng định do không nắm rõ cách sử dụng bảng đèn LED gắn trong xe nên đã không cài đặt mật khẩu riêng. Do vậy, bất cứ ai ở gần (trong phạm vi kết nối Bluetooth dưới 20m) đều có thể sử dụng phần mềm iPixel Color để truy cập, thay đổi nội dung hiển thị trên bảng đèn.

Sáng ngày 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Nội) đã làm việc với anh N.T.H.H, đồng thời tiến hành thu giữ bảng đèn LED cùng các thiết bị phụ trợ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.