Ukraine phát triển UAV 'miễn nhiễu' với tầm hoạt động 100 km

Đáng chú ý, loại UAV mới này có thể đạt tầm hoạt động tới 100 km, gấp nhiều lần so với UAV thông thường, và được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện của cuộc chiến.

UAV sử dụng cáp quang dựa vào những sợi cáp mỏng để duy trì kết nối với người điều khiển, không giống như UAV thông thường sử dụng kết nối tần số vô tuyến. (Nguồn: Getty Images)

Người đồng sáng lập công ty Fold, ông Volodymyr cho biết, chiến sự hiện nay đã khác hẳn so với những năm đầu xung đột. Các mục tiêu giá trị cao như sở chỉ huy, xe bọc thép hay trận địa pháo của đối phương không còn xuất hiện sát tiền tuyến, mà được bố trí sâu hơn hàng chục km. Điều này buộc Ukraine phải có những loại UAV bay xa hơn, tấn công chính xác hơn để duy trì lợi thế.

UAV quang học của Fold vẫn là loại máy bay FPV bốn cánh quạt nhỏ gọn, giá chỉ vài trăm USD, nhưng có thể mang đủ thuốc nổ để phá hủy cả một chiếc xe tăng trị giá hàng triệu USD.

Cáp quang rất mỏng và dễ bị rối. (Nguồn: Getty Images)

Điểm khác biệt then chốt nằm ở chỗ thay vì kết nối bằng sóng vô tuyến, dễ bị gây nhiễu, UAV được nối trực tiếp với người điều khiển bằng một cuộn cáp quang siêu mảnh. Nhờ vậy, tín hiệu điều khiển gần như không thể bị chặn phá, khiến chúng trở thành vũ khí đặc biệt nguy hiểm trên chiến trường. Hiện tại, cách phòng thủ duy nhất đối với loại UAV này gần như chỉ còn là bắn hạ ở cự ly gần, điều mà binh sĩ thường khó thực hiện thành công.

Ban đầu, UAV cáp quang của Fold chỉ đạt tầm 5 km, sau đó nâng lên 15 km và 25 km – mức tiêu chuẩn của nhiều loại UAV hiện có. Nhưng với tình hình mới, khoảng cách này không còn đủ để tấn công những mục tiêu quan trọng. Fold đã liên tục cải tiến, đưa tầm bay lên 30, 40 rồi 50 km.

Hiện nay, công ty đang hướng tới thế hệ UAV mới có thể hoạt động trong phạm vi từ 50 đến 100 km, dự kiến ra mắt trong vài tháng tới. Các chuyên gia quốc tế cũng xác nhận cả Ukraine lẫn Nga đều đang nghiên cứu UAV cáp quang với dây dẫn dài hàng chục km, một số cuộc tấn công đã được ghi nhận trên thực tế.

Tuy vậy, việc mở rộng tầm hoạt động cũng đi kèm không ít thách thức. Cáp quang càng dài càng dễ bị vướng hoặc đứt, đồng thời làm tăng trọng lượng UAV, buộc phải thiết kế khung lớn hơn, giảm tính linh hoạt và cả tải trọng thuốc nổ mang theo. Điều này khiến hiệu quả chiến đấu có nguy cơ giảm sút. Một số chuyên gia cũng cảnh báo, việc vận hành UAV với cuộn dây dài hàng trăm mét trên chiến trường phức tạp sẽ không hề dễ dàng.

Dẫu vậy, ông Volodymyr nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu của công nghệ này chính là khả năng chống nhiễu, tầm bay xa hơn sẽ không ảnh hưởng tới tính năng cốt lõi đó. Ông khẳng định UAV quang học đang trở thành vũ khí không thể thiếu, trong việc ngăn chặn các đợt tấn công bằng xe bọc thép hay bộ binh cơ giới của Nga. Chúng cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách hàng chục km, nơi mà súng trường hay súng máy hoàn toàn bất lực.