Ukraine nguy khốn giữa làn sóng tấn công dồn dập của Nga, Tổng tư lệnh Syrskyi tung ra kêu gọi khẩn cấp

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh Armyinform

Phòng không trở thành ưu tiên cấp bách

Trong các cuộc họp với quan chức quân sự từ những quốc gia đang hỗ trợ Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi cho biết nước này đang phải đối mặt với làn sóng không kích ngày càng dữ dội của Nga.

Theo ông, việc nhanh chóng bổ sung các hệ thống phòng không hiện đại là yêu cầu cấp thiết, cấp bách nhằm bảo vệ người dân và các mục tiêu trọng yếu.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực phòng không sẽ giúp giảm đáng kể thiệt hại về người cũng như cơ sở vật chất do các cuộc tập kích đường không gây ra.

Kêu gọi phương Tây tăng tốc viện trợ

Ông Syrskyi cho biết "Liên minh Tự nguyện", gồm nhiều quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev, đang giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối viện trợ quân sự, huấn luyện lực lượng và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

Tuy nhiên, trước diễn biến ngày càng căng thẳng trên chiến trường, vị tướng Ukraine kêu gọi các đối tác đẩy nhanh tiến độ bàn giao các loại vũ khí và khí tài hiện đại, đặc biệt là các hệ thống đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái.

Theo ông, thực tế chiến sự đã chứng minh Ukraine đang rất cần những loại vũ khí này để đối phó hiệu quả với các đợt tập kích quy mô lớn của Nga.

Nga gia tăng sức ép từ trên không

Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine.

Trong khi đó, Kiev đang nỗ lực củng cố hệ thống phòng thủ để chuẩn bị cho các giai đoạn tác chiến tiếp theo, đồng thời tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào nguồn viện trợ quân sự từ các nước phương Tây. Kể từ khi xung đột bùng phát, sự hỗ trợ này được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp quân đội Ukraine duy trì khả năng chiến đấu.

Các chuyên gia nhận định, tăng cường năng lực phòng không sẽ tiếp tục là một trong những yêu cầu hàng đầu của Ukraine trong thời gian tới. Khi chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng về một giải pháp chính trị còn khá xa, nhu cầu bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga được dự báo sẽ ngày càng cấp thiết.