UKraine một lần nữa kêu gọi Trung Quốc

Ukraine đã kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Moscow và Kiev. Đây không phải lần duy nhất Ukraine nhắc tên Trung Quốc.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Kiiv Independent

Tờ SCMP hôm 1/5 đưa tin, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của một quan chức cấp cao Ukraine với hãng Tân Hoa xã kể từ cuối tháng 2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thúc giục Trung Quốc kêu gọi Nga ngừng bắn để ngăn xung đột leo thang.

"Ngừng bắn là biện pháp quan trọng để duy trì hòa bình và ngăn chặn thảm họa nhân đạo tồi tệ hơn", hãng Tân Hoa xã dẫn lời ông Kuleba.

"Tất cả các bên, bao gồm cả Nga, có thể thấy rõ rằng, mọi vấn đề nên được giải quyết thông qua đàm phán, thay vì sử dụng vũ lực. Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ kêu gọi Nga dừng chiến dịch quân sự, dỡ bỏ các lệnh phong tỏa quốc tế..."

Ngoại trưởng Ukraine cho biết, chiến sự ở Ukraine đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế và an ninh lương thực toàn cầu. Đây rõ ràng không phải điều Bắc Kinh mong muốn.

"Nó có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc. Trong những năm tới, khủng hoảng có thể còn tới nhiều hơn", hãng Tân Hoa xã dẫn lời ông Kuleba hôm 30/4.

Ngoại trưởng Ukraine còn nhấn mạnh, chiến sự ở Ukraine cũng gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện sáng kiến Vành đai - Con đường của Trung Quốc, khi đe dọa sự ổn định và thương mại trong khu vực.

Khi được hỏi về kế hoạch ổn định lâu dài ở Ukraine và châu Âu, ông Kuleba đề xuất, Trung Quốc nên đóng vai trò là một quốc gia đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Ukraine đang nghiên cứu việc tìm kiếm đảm bảo an ninh từ các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Trung Quốc", ông Kuleba nói. "Đề xuất của chúng tôi, để Trung Quốc trở thành một trong những nước đảm bảo an ninh cho Ukraine, là thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng mà Kiev dành cho Bắc Kinh".

Đây không phải lần đầu tiên Ukraine đề nghị Trung Quốc giúp đảm bảo an ninh cho nước này. Ngoại trưởng Ukraine từng gửi một thông điệp tương tự cho người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị trong một cuộc điện đàm vào tháng 4.

Các lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng làm trung gian, giúp hòa giải xung đột Nga - Ukraine nhưng nhấn mạnh, Bắc Kinh có cách làm riêng về vấn đề này.

