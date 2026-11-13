Ukraine "mất ăn mất ngủ" khi ông Trump bất ngờ đưa nhân vật cứng rắn lên ghế Chánh văn phòng Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Stephen Miller, người xuất hiện trong ảnh cùng ông Trump tại một sự kiện vào tháng 4/2025 ở Warren, Michigan, làm tân Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ảnh Paul Sancya/The Associated Press

Lần này, người rời Nhà Trắng không phải một quan chức bình thường, mà là Susie Wiles – một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong chính quyền Trump và là cố vấn thân cận, được Tổng thống Mỹ tin tưởng trong suốt nhiệm kỳ thứ hai.

Quyết định thay thế Chánh văn phòng Nhà Trắng bằng cấp phó của bà, Stephen Miller, phát đi một tín hiệu rõ ràng tới cả đảng Dân chủ lẫn công chúng Mỹ: ông Trump không chỉ tin rằng đường lối chính trị của mình là đúng đắn, mà còn sẵn sàng đẩy mạnh đường lối đó bất chấp sự phản đối được dự báo tại Quốc hội.

Việc bổ nhiệm ông Miller cũng là tin không vui đối với Kiev, theo Eurointegration.

Cụ thể, ông Stephen Miller từng đưa ra nhiều tuyên bố về Ukraine, và những phát biểu này không mang lại tín hiệu tích cực cho Kiev.

Chẳng hạn, vào năm 2023, ông chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden trên mạng xã hội vì phân bổ khoản ngân sách lớn để hỗ trợ Ukraine. Ông cũng mô tả chiến dịch quân sự toàn diện của Nga tại Ukraine là một "cuộc chiến ủy nhiệm của Mỹ chống lại Nga", được cho là xuất phát từ vấn đề NATO mở rộng.

Hiện vẫn chưa rõ ông Miller sẽ có ảnh hưởng đến mức nào đối với chính sách đối ngoại, bởi trong lĩnh vực này, ông sẽ phải cạnh tranh ảnh hưởng với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio. Tuy nhiên, hồ sơ hoạt động trước đây cho thấy vai trò của ông Miller nhiều khả năng sẽ rất đáng kể.

Trong khi đó, ông Miller đang chuẩn bị nền tảng để chính quyền Trump tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của mình bất chấp sự phản đối từ Quốc hội, nơi được dự báo sẽ bác bỏ nhiều sáng kiến của Tổng thống.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ có thể bước vào một cuộc đối đầu pháp lý và hiến pháp với Quốc hội.

Các nghị sĩ đảng Dân chủ được cho là đã bày tỏ lo ngại về việc bổ nhiệm ông Miller, đồng thời chuẩn bị các biện pháp đáp trả.

Các thành viên Hạ viện Mỹ thậm chí khuyên ông Miller nên tìm luật sư, bởi họ đang chuẩn bị tiến hành điều tra các hoạt động của ông.