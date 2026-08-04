Chủ tịch FIFA Gianni Infantino “cầu cứu” Tổng thống Donald Trump?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tìm kiếm sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump

Theo New York Post, kể từ khi đề xuất bán một phần nhỏ quyền sở hữu đối với các quyền thương mại của World Cup và giải đấu bóng đá sụp đổ vào thứ Sáu, ông Gianni Infantino đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại nhưng không thành công. Người đứng đầu FIFA được cho là cảm thấy “bị cô lập” trước hàng loạt bài báo tiêu cực.

FIFA chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Những chỉ trích nhằm vào ông Gianni Infantino gia tăng sau khi kế hoạch tách các tài sản thương mại của cơ quan quản lý bóng đá thế giới thành một pháp nhân mới, được các nhà đầu tư tư nhân hậu thuẫn, thất bại.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tìm kiếm sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP.

FIFA dự định huy động tối đa 4,2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân bằng cách bán khoảng 20% cổ phần trong một pháp nhân mới phụ trách các giải đấu, trong đó có World Cup. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải rút lại vào thứ Sáu sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các bên liên quan.

Sau khi ý tưởng bị hủy bỏ, sự chú ý hiện chuyển sang những hệ quả có thể xảy ra đối với ông Gianni Infantino. Nỗ lực tranh cử thêm một nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA trong giai đoạn 2027-2031 của ông đang bị giám sát chặt chẽ hơn sau sáng kiến bất thành này.

Ông Donald Trump và ông Gianni Infantino đã xây dựng mối quan hệ thân thiết. Hai người từng xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện bóng đá lớn, trong đó có World Cup năm nay do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai.

Mối quan hệ này được nhấn mạnh vào tháng 12/2025, khi ông Gianni Infantino trao cho ông Donald Trump Giải thưởng Hòa bình FIFA đầu tiên, qua đó đưa Tổng thống Mỹ trở thành người đầu tiên nhận giải thưởng này.

Quan hệ giữa hai người tiếp tục thu hút sự chú ý liên quan đến kế hoạch bán cổ phần thương mại World Cup của FIFA. Thương vụ dự kiến có Thrive Capital làm nhà đầu tư chủ chốt. Công ty này do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner – con rể ông Donald Trump – sáng lập.

New York Post cũng đưa tin ông Gianni Infantino đã lên lịch trao đổi riêng với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Hai nguồn thạo tin cho biết người đứng đầu FIFA dự kiến thực hiện cuộc gọi với nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ngay sau 9 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Tuy nhiên, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu Dylan Johnson viết trên mạng xã hội X rằng ông Marco Rubio “không có kế hoạch” nói chuyện với ông Gianni Infantino, nhà lãnh đạo FIFA 56 tuổi mang quốc tịch Thụy Sĩ và Italy, đồng thời khẳng định “không có cuộc gọi nào vào sáng nay”.