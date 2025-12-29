Ukraine nhận tin "sét đánh" từ đồng minh châu Âu

Trang bị của quân đội Italy. Nguồn ảnh: Esercito Italiano

Thông tin này được ông Alfredo Mantovano, Thứ trưởng Văn phòng Thủ tướng Italy, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo La Repubblica.

Theo ông Mantovano, chính phủ Italy đang chuẩn bị một “sắc lệnh chuyển tiếp” mới, khác với các biện pháp trước đây, trong đó ưu tiên viện trợ dân sự và nhân đạo thay vì hỗ trợ quân sự.

Ông cho biết việc điều chỉnh công thức của sắc lệnh chính phủ về hỗ trợ Ukraine hiện đang được nhánh hành pháp xem xét nghiêm túc.

Trong những năm gần đây, Italy đã chuyển giao hàng nghìn máy phát điện cho Kiev, trong đó lô hàng gần nhất được gửi đi chưa đầy một tháng trước.

Trong chuyến thăm Rome ngày 9/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã cảm ơn Thủ tướng Giorgia Meloni vì hình thức hỗ trợ này.

“Quy mô của loại viện trợ mà Ukraine cần là rất lớn – từ máy phát điện đến thiết bị cung cấp năng lượng. Chính cơ sở hạ tầng là thứ đã chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Ukraine trong thời gian gần đây”, ông Mantovano giải thích.

Sắc lệnh mới dự kiến sẽ được đưa ra xem xét tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Italy vào ngày 29/12.

Đáng chú ý, trong văn bản nghị quyết của liên minh cầm quyền, đã được cả Hạ viện và Thượng viện Italy thông qua trước đó, không hề nhắc tới từ “vũ khí”, cũng như không có bất kỳ tham chiếu trực tiếp nào đến viện trợ quân sự.

Thay vào đó, tài liệu này sử dụng cách diễn đạt chung chung về việc cung cấp “hỗ trợ đa chiều” cho Ukraine.

Trước đó, vào tháng 10, Italy từng chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine – gói thứ 12 kể từ khi xung đột toàn diện với Nga bùng nổ. Trọng tâm của gói viện trợ này là đạn dược và tên lửa cho các hệ thống phòng không.

Trong các đợt viện trợ trước, Italy cũng đã cung cấp xe bọc thép và pháo binh cho Ukraine, trong đó có xe bọc thép Centauro B1.