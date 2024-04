Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS tập kích bán đảo Crimea trong đêm

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Vladimir Rogov - Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với nước Nga (We Are Together with Russia), cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng tấn công bán đảo Crimea bằng tên lửa ATACMS trong đêm 29/4.

"Quân đội Nga đã kích hoạt hệ thống phòng không ở Dzhankoy và Simferopol khi lực lượng Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào bán đảo Crimea", ông Vladimir Rogov cho biết.

Chủ tịch phong trào Chúng ta cùng với nước Nga nói thêm rằng, dữ liệu sơ bộ cho thấy Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo ATACMS cho cuộc tấn công.

Trước đó, vào rạng sáng 28/4, có thông tin cho biết Ukraine đã tấn công hệ thống phòng không của Nga bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS ở Cape Tarkhankut, mũi phía tây của Crimea.

Hiện, giới chức Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để sử dụng cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương.

ATACMS được trang bị nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn chùm để tấn công nhiều mục tiêu, cũng như đầu đạn dẫn đường để tấn công chính xác các mục tiêu chiến lược. Vì vậy, nó được coi là một vũ khí đa chức năng, có khả năng thích ứng với nhiều tình huống chiến đấu khác nhau.

Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.

Quan chức Mỹ hôm 24/4 tiết lộ Mỹ đã gửi tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraine. Vũ khí này nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp trị giá 300 triệu USD được Tổng thống Joe Biden phê duyệt hồi tháng trước.

