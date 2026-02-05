Ukraine tiết lộ kết quả cuộc đàm phán 3 bên với Nga - Mỹ

Cuộc họp 3 bên mới nhất giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã khép lại ngày đầu tiên hôm 4-2. Các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày 5-2.

Đây là vòng đàm phán thứ hai giữa Ukraine, Nga, Mỹ chỉ trong vòng hai tuần.

Các quan chức Ukraine tham dự vòng đàm phán với Mỹ, Nga tại Abu Dhabi hôm 4-2. Ảnh: Bộ Ngoại giao UAE

Đại diện cho phía Mỹ là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff và con rể của ông Donald Trump là Jared Kushner.

Ông Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho biết thêm Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và tướng Alex Grynkewich của Mỹ cũng có mặt.

Tuy nhiên, ông Umerov không tiết lộ thông tin về phái đoàn Nga, mà chỉ nói thêm rằng "phía Nga được đại diện ở cấp quân sự cao cấp".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau ngày họp đầu tiên, ông Umerov mô tả cuộc đàm phán diễn ra “thực chất và mang lại kết quả tích cực, tập trung vào các bước đi cụ thể và giải pháp thực tế".

Ông Umerov cho biết đang cùng các nhà đàm phán khác viết báo cáo về nội dung cuộc thảo luận trong ngày để trình lên Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Cũng trong ngày 4-2, Điện Kremlin tuyên bố rằng “cánh cửa cho một giải pháp hòa bình vẫn đang rộng mở” nhưng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi Ukraine chấp nhận những yêu cầu của Moscow.

Trong bài phát biểu cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đàm phán phải mang lại kết quả cụ thể và ông kỳ vọng sẽ có một cuộc trao đổi tù binh trong tương lai gần.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho hay có thể sẽ cần thời gian để đạt được đột phá ngoại giao nhưng khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp "giảm đáng kể" số lượng các vấn đề chưa được giải quyết giữa các bên xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói thêm phía Ukraine muốn tìm hiểu xem Nga và Mỹ thực sự muốn gì.

Ông cho rằng các cuộc đàm phán, vốn chỉ là lần tiếp xúc trực tiếp thứ hai giữa các quan chức Ukraine và Nga trong hơn 3 năm qua, tập trung vào "các vấn đề quân sự và chính trị-quân sự".