Ông Zelensky cảnh báo rúng động Điện Kremlin, dọa tung đòn 1.000 UAV oanh tạc Moscow

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh AP

Theo ông Zelensky, Ukraine đã ngăn cản Nga giành chiến thắng trên bộ và đẩy phần lớn Hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi khu vực phía tây Biển Đen bằng các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái. Vì vậy, cuộc cạnh tranh hiện nay chuyển sang không gian trên không.

"Ngày nay, chiến thắng thuộc về bên thông minh hơn. Khi đã chặn được đối phương trên bộ và tước đi ưu thế trên biển của họ, thì chiến trường tiếp theo chính là bầu trời", ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quy mô lãnh thổ không còn là yếu tố quyết định. Điều quan trọng là khả năng làm chủ không phận bằng UAV, tên lửa và các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Tuy nhiên, ông thừa nhận điểm yếu lớn nhất của Ukraine hiện nay vẫn là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Theo ông, các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 nhiều lần chỉ được chuyển đến ngay trước khi Nga mở các đợt không kích quy mô lớn.

Vì vậy, ông kêu gọi các đồng minh phương Tây tiếp tục cung cấp thêm hệ thống Patriot, đồng thời chia sẻ công nghệ để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa phòng không.

"Châu Âu cần ngừng chần chừ trong vấn đề này. Không thể có đủ Patriot cho tất cả mọi người, vì vậy cần chia sẻ công nghệ và năng lực sản xuất", ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng tiết lộ Kiev đã nhiều lần đề nghị Mỹ cho phép sản xuất Patriot theo giấy phép và đang chờ Washington đưa ra tín hiệu tích cực.

Theo Tổng thống Ukraine, sự phát triển nhanh chóng của UAV tầm xa đã làm thay đổi đáng kể cục diện chiến trường. Các cuộc tấn công sâu vào cơ sở quân sự, năng lượng và hậu cần của Nga đã chứng minh Ukraine đủ khả năng thách thức ưu thế trên không của Moscow.

Ông khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục tăng cường không kích các mục tiêu quân sự tại bán đảo Crimea, bao gồm căn cứ quân sự, kho hậu cần, hệ thống phòng không, sân bay và các tuyến tiếp tế phục vụ quân đội Nga.

Sau khi liên tục tập kích các nhà máy năng lượng và cảng biển của Nga, Kiev hiện chuyển trọng tâm sang phá hủy các cơ sở quân sự nhằm làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Moscow.

Theo ông Zelensky, chiến dịch này cũng đang tác động đến giới doanh nghiệp Nga.

"Nhiều doanh nhân Nga bắt đầu hiểu rằng họ sẽ không thể giành chiến thắng. Họ đang mất thời gian, mất tiền và rồi sẽ mất cả hy vọng", ông nhận định.

Đề cập đến cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Zelensky cho biết ông Trump đã đánh giá cao hiệu quả của các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine và nói Kiev đang "làm rất tốt".

Theo ông Zelensky, ông Trump luôn muốn đứng về phía thành công, điều không chỉ liên quan đến tính cách cá nhân mà còn gắn với vị thế chính trị và cách ông nhìn nhận khả năng chấm dứt cuộc chiến.

Nhà lãnh đạo tin rằng, Ukraine có thể giành ưu thế nếu tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính và quân sự từ phương Tây, đồng thời quân đội giữ vững phòng tuyến.

Ông Zelensky cho rằng các đòn tập kích bằng UAV nhằm vào Moscow và St. Petersburg sẽ ngày càng gia tăng, bởi đây là nơi giới lãnh đạo Nga sinh sống và đưa ra các quyết định quân sự.

"Tổng thống Putin chỉ thực sự cảm nhận được chiến tranh khi nó đến gần Moscow. Khi không còn là 100 mà là 1.000 UAV bay tới thủ đô của Nga, ông ấy sẽ hiểu tình hình ở Kursk, Belgorod hay Bryansk nghiêm trọng đến mức nào", ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, nếu áp lực này tiếp tục gia tăng, các cố vấn của ông Putin có thể sẽ phải khuyến nghị nhà lãnh đạo Nga rời Moscow đến khu vực phía sau dãy Ural để bảo đảm an toàn. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng khi đó "một chương mới" trên con đường tiến tới chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình sẽ mở ra.