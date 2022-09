Ukraine công bố đề xuất an ninh, Nga cảnh báo “khúc dạo đầu của thế chiến III”

Đề xuất an ninh do Ukraine công bố là “kém thông minh” và sẽ chẳng có nước nào đáp ứng, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Medvedev – nhận định.

Ukraine muốn được nhiều nước đảm bảo an ninh, nhưng không có Nga (ảnh: TASS)

Hôm 13/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky công bố dự thảo bảo đảm an ninh với tên gọi: “Hiệp ước an ninh Kiev về đảm bảo an ninh quốc tế cho Ukraine: Những khuyến nghị”.

Tài liệu này được trình bày bởi Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak và cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Nội dung của tài liệu là những biện pháp bảo đảm an ninh mà Kiev mong muốn có được sau khi xung đột với Nga chấm dứt.

Theo TASS, trong tài liệu, Ukraine không đề cập tới điều khoản về tình trạng trung lập của nước này. Kiev cũng không nhắc gì tới Nga với vai trò là một bên bảo đảm an ninh.

Các nước mà Ukraine mong muốn giúp bảo đảm an ninh bao gồm: Mỹ Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Ba Lan, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước thuộc Bắc, Trung, Nam Âu cũng như vùng Baltic.

Đặc biệt, các thỏa thuận an ninh với nhóm nước trên sẽ không ngăn Ukraine gia nhập NATO – khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Kiev yêu cầu nhóm nước bảo đảm an ninh sẽ phản ứng ngay lập tức trong trường hợp Ukraine bị bên thứ 3 tấn công. Ukraine cũng mong muốn các đối tác đầu tư cho công nghiệp quốc phòng của nước này. Ngoài ra, Ukraine được quyền tham gia vào các hoạt động huấn luyện, diễn tập chung với NATO, EU.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi đề xuất bảo đảm an ninh của Ukraine là “khúc dạo đầu của Thế chiến III”.

“Kiev công bố một bản dự thảo an ninh, mà về cơ bản, là khúc dạo đầu cho Thế chiến III. Dĩ nhiên, sẽ chẳng có nước nào cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh như vậy”, ông Medvedev viết trên Telegram, nhấn mạnh ý tưởng của Kiev là “kém thông minh”.

Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Medvedev (ảnh: TASS)

Theo ông Medvedev, tài liệu do Kiev công bố tương đương với việc “áp dụng điều 5 về nguyên tắc phòng thủ chung của NATO cho Ukraine”. Điều 5 của NATO quy định, cuộc tấn công nhằm vào nước thành viên trong khối sẽ bị coi như tấn công vào toàn khối.

Ông Medvedev cũng cảnh báo, nếu các nước thành viên NATO không dừng việc gửi thêm vũ khí cho Kiev, chiến dịch quân sự của Nga sẽ được nâng lên cấp độ mới và mọi thứ có thể trở nên khó lường hơn.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Nước này thậm chí còn đưa mục tiêu đó vào hiến pháp. Các động thái thúc đẩy gia nhập NATO từ Kiev được cho là nguyên nhân chính khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

