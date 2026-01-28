'Lá bài hạt nhân' giúp Nga đứng vững trước sức ép từ NATO

Trả lời truyền thông nhà nước Nga, ông cho rằng nếu không sở hữu năng lực răn đe hạt nhân, Nga cũng như Liên Xô trước đây, rất có thể đã không thể đứng vững trước sức ép từ NATO và các cường quốc phương Tây.

Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei của Hải quân Nga. (Nguồn: MW)

Theo ông Medvedev, kho vũ khí hạt nhân không chỉ là công cụ quân sự mà còn là "lá chắn chiến lược" giúp Nga ngăn chặn nguy cơ bị tấn công tập thể. Ông cảnh báo thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó sự phổ biến vũ khí hạt nhân có thể gia tăng mạnh mẽ, kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm giữa Nga và phương Tây. Những phát biểu này được đưa ra sau hàng loạt thừa nhận từ phía các quan chức và chuyên gia NATO rằng chính sức mạnh hạt nhân của Moscow đã ngăn liên minh này đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Tháng 11/2024, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer, từng công khai tuyên bố rằng kho vũ khí hạt nhân của Nga là yếu tố then chốt khiến phương Tây không thể phát động một cuộc chiến công khai chống lại Moscow. Ông thậm chí so sánh Nga với Taliban ở Afghanistan, cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai bên chính là năng lực hạt nhân. "Nếu người Nga không có vũ khí hạt nhân, chúng ta đã ở Ukraine và đánh bật họ từ lâu rồi", ông Bauer nói.

Quan điểm này sau đó cũng được cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg xác nhận vào tháng 11/2025. Ông cho biết nguy cơ leo thang thành xung đột trực tiếp giữa NATO và một nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân là lý do chính khiến phương Tây chỉ dừng lại ở việc viện trợ cho Ukraine, thay vì can thiệp quân sự trực tiếp. Ông Stoltenberg nhắc lại rằng ngay sau khi xung đột bùng nổ toàn diện vào tháng 2/2022, NATO đã thống nhất hai mục tiêu: tăng cường hỗ trợ Kiev và đồng thời làm mọi cách để ngăn chiến sự vượt ra ngoài lãnh thổ Ukraine. Khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng từng khẳng định Washington sẽ không mạo hiểm gây ra Chiến tranh Thế giới thứ III vì Ukraine.

Sau sự tan rã của Liên Xô, Nga phải đối mặt với sự suy giảm đáng kể về năng lực công nghiệp quốc phòng, công nghệ và sức mạnh quân sự thông thường. Trong bối cảnh đó, vũ khí hạt nhân trở thành trụ cột chiến lược giúp Moscow duy trì thế cân bằng trước các lực lượng vượt trội của NATO. Năng lực răn đe này cho phép Nga đối đầu một cách bất đối xứng với sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của phương Tây ở Đông Âu, Bắc Cực và nhiều khu vực khác.

Để đối trọng với sức mạnh hạt nhân của Nga, Mỹ đang cân nhắc mở rộng các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân trong NATO. Ngày 1/4/2025, Tướng Dan Caine – người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Washington sẵn sàng xem xét việc cho nhiều đồng minh NATO hơn tham gia vào nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Theo ông, việc mở rộng này có thể tăng cường tính linh hoạt, khả năng sống sót và hiệu quả quân sự của liên minh. Hiện nay, Mỹ đã cho phép các quốc gia như Anh, Đức, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Italia sử dụng bom hạt nhân B61 của Washington trong trường hợp xung đột với Nga.

Dù thừa nhận sức răn đe hạt nhân của Moscow, nhiều quốc gia châu Âu vẫn thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn, sẵn sàng tăng mức độ can thiệp vào chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai lực lượng mặt đất tới Ukraine trong khuôn khổ chính sách "làm mọi điều cần thiết để ngăn Nga giành chiến thắng". Chính phủ Pháp đã bắt đầu nghiên cứu các phương án triển khai quân từ giữa năm 2023, trong khi các lời kêu gọi tương tự cũng được đưa ra bởi nhiều quan chức cấp cao ở Estonia, Ba Lan, Litva và Phần Lan.

Đến tháng 10/2025, Tư lệnh Lục quân Pháp, Tướng Pierre Schill, tuyên bố Paris có thể sẵn sàng đưa quân sang Ukraine vào năm 2026 nếu tình hình đòi hỏi. Các nhà quan sát cho rằng, áp lực can thiệp trực tiếp từ châu Âu nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề trên chiến trường.