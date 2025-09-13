Ukraine: Ba Lan gửi quân nhân tới Kiev

Lính cứu hỏa bảo vệ hiện trường vụ UAV rơi ở Czosnowka (ảnh: Piotr PYRKOSZ)

Phát biểu hôm 13/9 trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đan Mạch Lokke Rasmussen, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha tuyên bố, các quân nhân Ba Lan sẽ tới Kiev vào ngày 18/9 để phối hợp với Ukraine trong nỗ lực đối phó với UAV Nga và tăng cường hợp tác phòng không.

Gọi vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan gần đây là “nguy hiểm”, ông Sybiha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh hệ thống phòng không Ukraine tương thích với các hệ thống châu Âu và tăng cường hợp tác quốc phòng với Ba Lan.

“Phía Ukraine đã báo trước cho Ba Lan về nguy cơ máy bay không người lái xâm nhập. Chúng tôi dự kiến các sĩ quan quân đội Ba Lan sẽ tới Kiev vào ngày 18/9 để làm việc với lực lượng của chúng tôi. Hiện tại chỉ Ukraine mới có kinh nghiệm cần thiết để đối phó với những thách thức phòng không”, ông Sybiha nói.

Theo ông Sybiha, trong các đợt tập kích gần đây, quân đội Nga có thể phóng tới 800 UAV vào Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để giảm thiểu và vô hiệu hóa mối đe dọa”, ông Sybiha nói.

Hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố có 19 UAV xâm nhập không phận nước này. Quân đội Ba Lan, phối hợp với lực lượng NATO, đã bắn hạ một số UAV.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiến hành tập kích Ukraine hôm 10/9 và không có bất kỳ vị trí nào trong lãnh thổ Ba Lan bị nhắm mục tiêu. Giới chức Nga cũng bày tỏ sẵn sàng tham vấn với Ba Lan về vụ việc.

Tuy nhiên, phía Ba Lan cho rằng vụ UAV xâm nhập không phải là sự cố.

Theo Kyiv Post, hôm 13/9, Tổng thống Ukraine Zelensky có cuộc họp với các cố vấn an ninh của Anh, Đức, Pháp và Italia. Trong cuộc họp, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quân sự và đóng góp vào hoạt động phòng thủ tập thể của NATO.

“Ukraine đang đề xuất cùng nhau đánh chặn tất cả mục tiêu của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa hệ thống phòng không của Ukraine”, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo trên Telegram.