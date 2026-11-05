Lý do ông Trump không sợ bị luận tội dù đảng Dân chủ giành lại quốc hội

Khi được hỏi liệu có lo ngại Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ tìm cách luận tội mình hay không, ông Trump đáp: “Không một chút nào”.

“Tôi nghĩ việc đó sẽ hủy hoại đảng Dân chủ. Luận tội mà không có lý do gì cả. Vì điều gì? Vì đã đưa đất nước phát triển thành công hay sao? Nước Mỹ hiện thành công hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump đưa ra thêm một số phát biểu ngắn về thất bại của đảng mình sau buổi lễ gây nhiều tranh cãi tại công trường xây dựng phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng.

Một phóng viên nhắc lại việc ông tổ chức 30 cuộc vận động trên khắp nước Mỹ và có bài phát biểu cuối cùng trước Hồ Phản chiếu, trong nỗ lực trực tiếp vận động cho nhiều ứng viên Hạ viện và Thượng viện thất cử. Phóng viên hỏi liệu ông có hối tiếc về cách kết thúc chiến dịch tranh cử hay không.

“Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã thắng. Các bạn đã thấy đám đông tại những cuộc vận động đó, hàng nghìn, hàng nghìn người ở mỗi nơi. Nếu tôi trực tiếp ra tranh cử, chúng ta đã chiến thắng. Tình cảm mọi người dành cho tôi tại các cuộc vận động thật đáng kinh ngạc. Nhưng chúng tôi đã không thể chuyển tình cảm đó sang các ứng viên”, ông Trump trả lời.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định ông sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong cách xử lý cuộc chiến với Iran, dù thừa nhận xung đột này khiến đảng Cộng hòa thất bại trong bầu cử. Phó Tổng thống JD Vance trước đó cũng cho rằng cuộc chiến ảnh hưởng kết quả bầu cử của đảng Cộng hòa.

Ông Trump đồng thời cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hiện vẫn an toàn với vị trí của mình, dù một số thông tin cho rằng tổng thống từng cân nhắc sa thải ông do cuộc chiến Iran.

Bên cạnh đó, theo The Hill, không còn nghị sĩ Cộng hòa nào tại Hạ viện Mỹ từng bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump liên quan đến vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021 tiếp tục có mặt trong Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

Hai nghị sĩ Cộng hòa cuối cùng còn tại Hạ viện thuộc nhóm 10 người từng bỏ phiếu luận tội ông Trump là David Valadao, đại diện bang California, và Dan Newhouse, đại diện bang Washington. Ông Valadao đã thất bại trước ứng viên Dân chủ Randy Villegas trong cuộc bầu cử hôm 3/11, còn ông Newhouse quyết định nghỉ hưu, không tái tranh cử.

Trong số 10 nghị sĩ Cộng hòa từng đứng về phía đảng Dân chủ để luận tội ông Trump, cựu nghị sĩ Liz Cheney (bang Wyoming) và Adam Kinzinger (bang Illinois) là hai người duy nhất tham gia Ủy ban đặc biệt của Hạ viện điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1. Động thái này khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa tức giận và làm ông Trump đặc biệt bất bình.

Trong cuộc bầu cử năm 2022, tám trong số 10 nghị sĩ nói trên đã quyết định không tái tranh cử hoặc thất bại trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Trong đó có bà Cheney, người thua ứng viên Harriet Hageman - được ông Trump hậu thuẫn - tại bang Wyoming.

Khi đó, ông Trump đã công khai ủng hộ nhiều ứng viên trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nhằm đánh bại những nghị sĩ mà ông cho là đã phản bội mình sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vụ tấn công Điện Capitol.